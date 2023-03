"Il avait le froc plein" : Daniel Riolo humilie l'un des responsables de la déroute du PSG

Si la plupart des supporters parisiens n'avaient pas vraiment les mots après la défaite cuisante du club parisien ce mercredi face au Bayern Munich, Daniel Riolo a l'inverse était en grande forme ! Il faut dire que les fans du club de la capitale commencent à avoir l'habitude des désillusions en Ligue des champions, qui s'accumulent depuis l'arrivée des investisseurs qataris à la tête du club. Si parfois les matchs ont viré à la catastrophe face aux clubs espagnols notamment, le 8 mars dernier, c'est un véritable sentiment d'impuissance qui a accompagné la performance du Paris Saint-Germain.

Avec un budget astronomique, la masse salariale la plus élevée eu Europe et un trio Mbappé, Messi et Neymar, le PSG avait pourtant des arguments pour aller loin dans la compétition, mais une fois de plus, le parcours s'arrête en huitième de finale. Un constat terrible et qui a vivement fait réagir Daniel Riolo à l'antenne de RMC quelques minutes après la défaite. S'il s'en est violemment pris à Christophe Galtier, traitant notamment l'entraîneur parisien de "pompe". Très remonté, le journaliste de 52 ans ne s'en est pas pris qu'au natif de Marseille, puisque plusieurs joueurs se sont retrouvés dans son viseur, à commencer par le capitaine de l'équipe, Marquinhos.

C'est terminé, il flippe le gars

Le Brésilien de 28 ans est au club depuis dix ans et avec les années, il a hérité du brassard de capitaine, mais pour le match face au Bayern Munich, il a pris le risque de démarrer le match en étant blessé. Un pari perdu puisqu'il a dû sortir au bout de 30 minutes, mais visiblement, pour le compagnon de Géraldine Maillet, le principal problème du défenseur parisien se situe plutôt dans la tête. "Marquinhos, il est entré sur le terrain, il avait le froc plein. C'est terminé, il flippe le gars", a lancé Daniel Riolo dans L'After Foot après le match.

Pas du genre à avoir la langue dans sa poche et très remonté contre l'ensemble du club parisien, Daniel Riolo n'a pas hésité à s'en prendre aux principaux coupables de ce nouvel échec, selon lui.