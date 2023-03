"C'est un peu ringard" : Julien Courbet taclé par une avocate de Ca peut vous arriver en direct, il réagit

Qui dit lundi, dit nouvelle semaine pour Julien Courbet et son équipe de Ca peut vous arriver (M6/RTL). Ce 20 mars 2023, le présentateur de 58 ans était de retour pour aider de nouvelles personnes victimes d'arnaques. Et en cours d'émission, le mari de Catherine a été gentiment taclé par l'un de ses collègues.

Aujourd'hui, Julien Courbet a reçu un certain Sébastien. Et d'entrée de jeu, il s'est gentiment moqué de sa tenue vestimentaire : "Sébastien a dû se dire qu'à la télévision, on doit se les geler. Car il est malin il vient à la fois avec des manches courtes, mais aussi une doudoune au cas où" Il a ensuite tenté de le détendre, quand son invité a avoué qu'il était un peu tendu. Après avoir parlé de son métier de chauffeur routier, il a évoqué son problème. A savoir le fait qu'il a dépensé 6 000 euros simplement pour les plans de la maison qu'il veut faire construire à Tilh. Mais le constructeur ne répond plus. "On s'occupe de ça, ce n'est pas normal. On ne peut pas prendre de l'argent comme ça et disparaître dans la nature. Et en plus se plaindre qu'on envoie des textos pour être remboursés", a alors lancé le présentateur.

Le présentateur moqué par l'une de ses collègues

Julien Courbet s'est ensuite adressé à Céline Collonge afin qu'elle contacte les personnes qui peuvent intervenir. "Est-ce qu'on a tous les numéros en place oh jolie Céline ? Petite fleur du printemps", a-t-il chanté avec un air un peu vieillot. Si la journaliste a adoré, une autre membre de l'équipe a moins apprécié. "C'est un peu ringard comme chanson, je trouve", a déclaré Sylvie Noachovitch.

Loin de se laisser démonter, Julien Courbet a répliqué : "C'est mon deuxième surnom, tout le monde me surnomme Jean-Pierre Ringard, voilà. Sachez le Maître Noachovitch, qui a toujours un petit mot gentil à mon égard. Pour me donner envie d'avancer et de la reprendre dans les autres émissions." Puis il a donné la parole à Charlotte Méritan comme si de rien n'était. Une séquence amusante à retrouver dans le diaporama sans plus attendre.