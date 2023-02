"C'est un véritable échec" : Marianne James dans la "grande obésité" avec ses 138 kilos, ce qu'elle ne peut plus faire

Marianne James est à l'honneur dans le magazine Gala (édition du 9 février 2023). En plus d'être sur scène pour son spectacle Tout est dans la voix, les téléspectateurs de M6 auront le plaisir de la retrouver les 15 et 22 février prochain, pour les 20 ans de Nouvelle Star. Une émission dans laquelle elle a officié en tant que jurée de 2004 à 2007. Pour l'occasion, elle a fait quelques confidences à nos confrères et a d'elle-même évoqué son poids.

L'auteure-compositrice-interprète, guitariste et actrice de 60 ans n'a pas peur de se confier sans filtre lors de ses entretiens. Après avoir évoqué sa vie amoureuse et sa vie sexuelle, Marianne James a lancé le sujet de son poids, car elle savait qu'elle n'allait pas y échapper. D'autant plus que récemment, elle avait confié à Femme Actuelle qu'elle avait atteint les 138 kilos. "J'ai beaucoup grossi, je sais qu'on va en parler et je suis prête. Je n'arrive pas facilement à croiser les mains devant : ma poitrine est tellement importante que ce n'est pas confortable. Tout comme les jambes", a-t-elle confié dans un premier temps à Gala. Elle a ensuite précisé que depuis 2007, elle avait pris 20 kilos et qu'elle était désormais "dans la grande obésité". "Je mange comme deux - donc je fais le poids de deux - mais je bouge comme une. On ne va pas chercher plus loin. Pour autant, ce n'est pas un problème. Je monte toujours mes escaliers, je fais mon ménage, mes courses", a-t-elle souligné.

Même si j'avale que 1 700 calories par jour, je ne maigris pas

Désormais, Marianne James essaie de ne plus prendre de kilos, car elle ne souhaite pas monter jusqu'à 150. Auquel cas, elle sait qu'elle sera vite essoufflée au quotidien. "J'aimerais redescendre à 120 kilos, je me sentais bien. Mais j'ai fait trop de yo-yo avec mon poids et là, ça pique ! C'est un véritable échec mais je l'accepte. Je ne peux pas me bagarrer avec mon inconscient, qui lui en a marre que je lutte contre mon poids. (...) Même si j'avale que 1 700 calories par jour, je ne maigris pas. Et pourtant, je bouge, j'habite au 4e sans ascenseur", a poursuivi.

Marianne James a ensuite tenu à faire passer un message, car elle regrette certains clichés concernant les personnes en surpoids. Comme le fait que l'on dise qu'ils sont feinéants ou qu'ils sentent mauvais. "Au contraire, on est des warriors. Moi, j'ai des analyses de sang parfaites, sans cholestérol. Tu le crois ça ? C'est stigmatisant d'entendre souvent que le gros est un gros feignant qui s'est fait plaisir en bouffant. (...) Voilà, je suis une grosse qui va bien. M... ! Je peux quand même le dire, j'ai toujours séduit les hommes, j'ai toujours su faire l'amour comme je voulais. Je suis propre, je pense que je suis courageuse. Je porte un poids que personne ne pourrait porter. Avec mon 1,80 mètre, je suis une vraie athlète de haut niveau pour arriver à monter les quatre étages et 83 marches en faisant 138 kilos", a-t-elle conclu.