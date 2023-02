"Positions intenables", "totale du Kama-sutra" : Marianne James sans filtre sur sa vie sexuelle

Les téléspectateurs pourront la retrouver sur M6, les 15 et 22 février 2023. La chaîne diffuse une émission spéciale pour les 20 ans de Nouvelle Star et, fort heureusement, la jurée emblématique a répondu présente. Marianne James est aussi sur scène pour son spectacle Tout est dans la voix. Pour l'occasion, elle a accordé une interview à nos confrères de Gala. L'occasion d'évoquer sa vie amoureuse, mais aussi sexuelle.

60 ans ? Même pas peur. Marianne James les a fêtés le 18 février 2022 et elle est plus épanouie que jamais. "C'est comme si j'avais enfin gardé mon énergie pour les choses importantes et abandonné toute envie de lutte, de revendication et même de séduction. Et pourtant, je suis sure que je séduis encore", a-t-elle confié dans un premier temps à Gala. La séduction n'est en effet plus dans les priorités de l'auteure-compositrice-interprète, guitariste et actrice. Et elle en est persuadée, la mettre de côté permet une sorte d'apaisement "qui, justement, les attire comme des mouches". Elle a ensuite précisé qu'il était temps qu'une certaine sagesse l'habite. D'autant qu'elle est consciente "qu'il est l'heure d'abandonner des positions intenables". "Si ça vient, je prends. S'il n'y a pas, ce n'est pas un problème. Je dirais même 'ras le bol'", a-t-elle précisé à Gala.

L'amour des garçons je m'en tape

La journaliste lui a rappelé que lors d'un entretien avec Nikos Aliagas, elle avait fait savoir qu'elle prenait plus de plaisir à manger un gratin dauphinois qu'à faire l'amour. Une déclaration qu'elle a maintenue. "Je te jure, ce n'est pas un bonheur au rabais. Ce n'est pas parce que tu fais trois heures de galipettes la nuit, ni la totale du Kama-sutra trois fois par semaine, que ta vie est malheureuse. Peut-être parce que je l'ai fait. Tu peux l'écrire ! J'ai fait le tour de ça aussi. Parce que j'étais joueuse et séduisante, et je sais que je le suis encore. Mais mes perspectives changent tu comprends ? (...) Aujourd'hui, l'amour des garçons je m'en tape. Je vois les hommes passer, ils me voient très bien passer aussi. Mais pour le moment, je mène une vie de célibataire", a poursuivi Marianne James.

Cette année, elle a bien d'autres préoccupations, comme sa tournée qui va la faire voyager à travers la France. Elle a confié que d'ici fin mai, elle prendrait 81 fois le TGV. Cela ne l'empêche malgré tout pas de regarder les hommes. Elle ne s'en prive pas et a même "parfois les hormones en folie". Comme lors des tournages d'Incroyable talent, quand de beaux hommes entrent sur le plateau. Elle ne cache jamais son excitation et cela lui vaut d'ailleurs des critiques. "J'ai lu : 'C'est moche une dame de son âge !' Alors je voudrais qu'on m'explique où et dans quel livre il est écrit que nous, les séniors, nous n'avons pas le droit d'apprécier la plastique des hommes, surtout quand cela est fait ouvertement et qu'il n'y a rien d'ambigu", a-t-elle conclu le sujet.