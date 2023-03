"Ce n'est pas toujours un long fleuve tranquille" : Laurent Gerra, rares confidences sur son mariage avec Christelle Bardet

Laurent Gerra incarne le propriétaire d'un domaine viticole contre lequel sont portées de terribles accusations dans Une confession, mercredi 22 mars sur France 2. Il y donne notamment la réplique à Catherine Frot, Lola Dewaere et même son épouse Christelle Bardet y a un petit rôle. Celui qui a partagé sa vie avec Virginie Lemoine ou encore la comédienne Mathilde Seigner, est désormais in love de la journaliste Christelle Bardet et vit une idylle implacable avec elle depuis plus d'une décennie. Ensemble, ils ont même eu une petite fille prénommée Célestine, en août 2020, qui a tout simplement changé leur vie. Dans les colonnes de TV Grandes Chaînes, il se laisse aller à quelques confidences sur leur histoire.

Laurent Gerra un homme discret sur sa vie privée. À nos confrères, il se laisse néanmoins aller à une petite confession sur son couple. Alors que l'adaptation Une confession propose une analyste peu optimiste sur le mariage, il admet : "Je me souviens d'une phrase dans un Lucky Luke qui disait : 'Le mariage est une merveilleuse institution qui permet à deux êtres d'affronter ensemble des problèmes qu'ils n'auraient pas eus s'ils ne s'étaient pas mariés!' Je ne suis pas contre, d'ailleurs je suis marié, mais ce n'est pas toujours un long fleuve tranquille !" Une confidence qu'il fait naturellement en riant. Alors que le mariage avait d'abord dû être reporté selon France Dimanche, il semblerait que le couple a finalement réussi à convoler, dans la plus grande discrétion.

Je trouve que ma fille commence bien dans la vie

Lorsqu'il a du temps, l'humoriste l'accorde bien entendu à Christelle Bardet, son épouse, rencontrée grâce à Michel Drucker, mais aussi à leur fille Célestine. "D'abord je suis avec ma fille, qui a 2 ans et demi, fait savoir Laurent Gerra. Je l'emmène en balade, elle découvre la nature, elle mange de tout : c'est un vrai bonheur !" Très discret sur sa vie de famille, il ne partage que rarement des photos privées. Mais il s'est laissé aller à une exception en postant un rare cliché de sa progéniture, petit bébé miracle puisqu'elle est née en plein milieu de la pandémie de Covid-19, sur Instagram. Il s'en est expliqué dans les colonnes de Télé Star. "Mais c'était une photo de dos, pour l'Olympia, a-t-il notifié. Ma fille m'accompagnait sur scène (en décembre 2021, ndlr). En ce moment, elle me réclame du Mozart et du Vivaldi. Je trouve qu'elle commence bien dans la vie..."