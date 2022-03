Laurent Gerra en couple : très rare apparition auprès de sa chérie Christelle Bardet

Du beau monde, rien que du beau monde. Le lundi 14 mars 2022, la salle de L'Olympia s'est teintée de solidarité à l'occasion d'un spectacle organisé dans le but de récolter des fonds pour la Fondation Alzheimer. Une douzaine d'artistes sont venus chanter, en solo, duo ou trio, notamment Carla Bruni-Sarkozy ou encore Alain Souchon, entouré de ses deux fils, Charles, connue sous le pseudonyme Ours, et Pierre.

Et pour cause : voilà douze ans que Pierre Souchon est associé à la Fondation Alzheimer. C'est pourquoi il avait organisé et coordonné ce spectacle pour la bonne cause, tout comme il avait composé la chanson collective, Vole, en 2020. Pour venir applaudir ses efforts, de nombreux artistes avaient fait le déplacement, sur les planches de L'Olympia, dans le 9e arrondissement de Paris, mais aussi dans la salle et en coulisses. Ont été aperçus : Véronique de Villèle, l'ancienne présentatrice de Gym Tonic, mais aussi Agathe Natanson, le Professeur Bruno Dubois, Nolwenn Lero, le Docteur Olivier de Ladoucette, Sandrine Kiberlain, Nagui et Melanie Page, Clara Luciani, Jean-Yves d'Angelo, Michel Jonasz, Julien Raffin, Pascal Obispo, Hedieh Loubier, Arabelle Reille-Mahdavi, Thierry Dassault, Jean-Charles de Castelbajac, Pauline de Drouas, Véronique Sanson, Nicole Wisniak ou encore Noémie Masse-Navette.

En coulisses, certains ont également repéré deux amoureux discrets : Laurent Gerra et sa compagne Christelle Bardet, maman de sa petite Célestine. Mais les tourtereaux n'ont guère pris la pose ensemble, ils ont préféré les photographies de groupe en se tenant bien éloignés l'un de l'autre. L'humoriste et sa compagne n'ont pas pour habitude de s'afficher publiquement. En couple depuis 2012, ils avaient simplement accepté de jouer le jeu en 2015 lors du Festival de Cannes. Christelle Bardet, fondatrice du magazine Le Féminin, s'occupe aujourd'hui de la communication de son chéri. Elle l'avait rencontré, dans le cadre professionnel... grâce à Michel Drucker !