Laurent Gerra : Qui est Christelle Bardet, la mère de sa fille Célestine ?

Vous avez rencontré Laurent Gerra et vous ne vous êtes jamais quittés depuis

Laurent Gerra et Christelle Bardet sont extrêmement discrets dès qu'il s'agit de leur intimité. Il avait tout juste accepté de prendre la pose ensemble pour les photographes du Festival de Cannes, en 2015. Puis quelques années plus tard, dans l'émission Vivement Dimanche, Michel Drucker a eu l'envie de faire des révélations. L'animateur a dévoilé, aux yeux et aux oreilles de tous, qu'il était à l'origine, à sa manière, de cet amour fou. On dit merci qui ?

"Vous êtes Lyonnaise [...] Vous avez fait des études de communication et à une époque vous occupiez la presse magazine dans le secteur médical, rappelait-t-il depuis son légendaire siège rouge. Et un jour, c'était à Nantes, on présentait Tenue de soirée et vous étiez là [...] Vous avez rencontré Laurent Gerra et vous ne vous êtes jamais quittés depuis." "Voilà, c'est grâce à vous Michel !", plaisantait alors Christelle Bardet. En couple depuis près de dix ans, Laurent Gerra et sa compagne ont concrétisé leur amour le 24 août 2020 avec la naissance de leur fille Célestine. Le tableau de leur bonheur semble finalement être complet...

