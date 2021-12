Laurent Gerra : Pourquoi est-il devenu père sur le tard ?

À 53 ans, Laurent Gerra est connu des Français pour ses talents d'imitateur et d'humoriste. Au sujet de sa vie privée, il a cependant été souvent très avare en confidences. Pourtant, auprès de nos confrères de Télé Star, dans leur édition du 13 décembre 2021, celui que l'on retrouve ce soir dans Un soir à Monaco avec Laurent Gerra sur France 2 a révélé la raison derrière sa paternité tardive.

En couple avec la belle Christelle Bardet depuis 2010, Laurent Gerra a accueilli son premier enfant, Célestine, née en août 2020. Une venue au monde parfaitement calculée par le père de famille qui a, par le passé, toujours priorisé sa carrière. "Comme je suis quelqu'un de responsable, il y a des choix à faire. J'ai fait un choix artistique dans lequel je me retrouve", a-t-il expliqué dans les pages de Télé Star. Ayant désormais un emploi du temps moins rythmé qu'auparavant, ce dernier peut enfin passer du temps en famille.

Une volonté qu'il avait déjà évoquée en novembre dernier, toujours auprès de Télé Star. "Célestine a donc eu sa maman et son papa au quotidien. Cela m'a bien obligé à lever le pied pour la première année de sa vie", avait-il indiqué, avant de poursuivre : "Comme on dit que ce sont les premiers moments qui sont les plus importants, c'était parfait. Les planètes ont été très bien alignées pour cet enfant. (...) Peut-être ne ferai-je plus un mois de tournée non-stop."

Très fier de sa fille Célestine, Laurent Gerra a récemment fait son éloge sur le plateau de C à Vous sur France 5. Après avoir expliqué lui avoir appris la langue des signes, ce dernier s'est également souvenu du jour où sa fille était présente à l'un de ses spectacles. "Elle disait 'encore', 'encore' comme ça quand je chantais, parce qu'elle adore la musique", avait-il indiqué, non sans fierté.

