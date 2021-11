Laurent Gerra papa : sa petite Célestine (1 an) est déjà douée de ses mains ! Fier, il raconte

Depuis un an et demi, Laurent Gerra découvre les joies de la paternité. Après 8 ans d'amour avec Christelle Bardet, l'humoriste a accueilli son premier enfant à l'été 2020 : une petite fille prénommée Célestine. Très pudique sur cette nouvelle vie de famille, il a tout de même accepté de donner de ses nouvelles à l'occasion de son passage dans l'émission C à vous (France 5), lundi 22 novembre.

Malgré son jeune âge, la petite Célestine a déjà "un bon coup de fourchette" ! En plus de manier les couverts avec appétit, la fillette est déjà douée de ses mains puisque ses parents lui enseignent le langage des signes. Un apprentissage qui porte déjà ses fruits, notamment lorsqu'elle applaudit son célèbre papa sur scène. Sur le plateau de C à vous, Laurent Gerra a en effet expliqué que sa compagne et leur fille étaient avec lui pour la première de son nouveau spectacle - Sans modération - à Nantes, le 16 novembre dernier. "Elle disait 'encore', 'encore' comme ça quand je chantais, parce qu'elle adore la musique", a expliqué l'humoriste de 53 ans, en reproduisant avec ses mains le signe pour 'encore'.

Il faut dire que Célestine écoutait déjà de la musique quand elle était dans le ventre de sa mère : "Sa maman lui faisait beaucoup écouter Renaud Capuçon quand elle était enceinte. On a vu Renaud cet été, il lui a joué devant elle et elle était assez fascinée", s'est souvenu Laurent Gerra, presque surpris de se laisser aller à quelques confidences sur sa vie personnelle. "J'en parle rarement, mais avec vous je suis bien." Si Célestine grandit entourée de musique, son papa évite en revanche de "lui faire des imitations toute la journée" : "J'aurais l'air con quand même, non ?"

Il y a quelques jours déjà, Laurent Gerra était revenu la naissance de sa fille, entre deux confinements, alors qu'il était privé de scène : "Comme on dit que ce sont les premiers moments qui sont les plus importants, c'était parfait. Les planètes ont été très bien alignées pour cet enfant", avait-il expliqué à Télé Star. "Mais c'est vrai que, pour la suite, j'y pense, forcément. Il va falloir apprendre à composer. Peut-être ne ferai-je plus un mois de tournée non-stop."