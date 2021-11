Laurent Gerra papa de Célestine (1 an) : "Les planètes ont été très bien alignées"

Le 24 août 2020, Laurent Gerra devenait papa d'une petite fille prénommée Célestine, née de sa relation avec l'attachée de presse Christelle Bardet. Auprès de Télé Star, dans son édition du lundi 8 novembre 2021, l'imitateur en a dit plus sur sa vie de père de famille. Les différents confinements liés à la pandémie de coronavirus sont bien tombés pour le couple. Ils ont pu profiter à fond de leur nouveau-né.

"Célestine a donc eu sa maman et son papa au quotidien. Cela m'a bien obligé à lever le pied pour la première année de sa vie", a expliqué Laurent Gerra auprès de nos confrères. Un temps béni passé en famille. "Comme on dit que ce sont les premiers moments qui sont les plus importants, c'était parfait. Les planètes ont été très bien alignées pour cet enfant", a développé l'humoriste dans de rares confidences.

Après ce repos forcé, Laurent Gerra est toutefois prêt à se remettre en selle. "Mais c'est vrai que, pour la suite, j'y pense, forcément. Il va falloir apprendre à composer. Peut-être ne ferai-je plus un mois de tournée non-stop", a-t-il ajouté. À 53 ans, le comique se rapproche petit à petit de l'âge de la retraite.



En couple depuis 2012 avec Christelle Bardet, Laurent Gerra a toujours su rester discret. "La preuve, les gens pensent qu'on est ensemble depuis très peu de temps alors que ça fait longtemps. Je ne vais pas me foutre en peignoir à Deauville avec des croissants en disant : 'Oh là là, mon socle, ma vie'. Je trouve ça ridicule", blaguait-il auprès de Télé-Loisirs en 2018. L'arrivée de la petite Célestine a été un véritable cadeau. "En tout cas, la situation sanitaire a fait que j'ai pu m'en occuper et bien en profiter", lâchait Laurent Gerra dans les colonnes de Télé 7 Jours.

Retrouvez l'interview de Laurent Gerra en intégralité dans le dernier numéro de Télé Star.