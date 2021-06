Mathilde Seigner et Laurent Gerra, une rupture difficile : les raisons de leur séparation

"J'ai eu beaucoup de chagrin". Dans Le Divan de Marc-Olivier Fogiel, en mai 2015, Mathilde Seigner n'hésitait pas à montrer ses émotions. Elle se souvenait avec une certaine douleur de sa rupture avec Laurent Gerra. De 1998 à 2001, les deux personnalités formaient un couple adoré des médias. La manière dont les choses se sont terminées a toujours marqué la comédienne.

"J'ai eu beaucoup de chagrin et, sans remuer tout ça, car Laurent serait furieux que j'en parle, ça s'est fait dans des conditions très difficiles. J'avais appris par les journaux qu'il était Lynda Lemay. J'ai eu du chagrin", se souvenait Mathilde Seigner dans l'émission de France 3. À la fin de leur histoire, Laurent Gerra avait rencontré la chanteuse québécoise Lynda Lemay. Malgré les chagrins et les remords, l'actrice garde un bon souvenir de ces années passées avec l'humoriste.

"J'ai adoré ce type. Je l'adore toujours, autrement, et je suis toujours complètement admirative de son immense talent (...) Laurent et moi, on se ressemble beaucoup. On pourrait être frère et soeur et le problème était là. (...) Je ne lui en veux pas mais les circonstances de la séparation étaient très violentes", se rappelait Mathilde Seigner dans Le Divan. Elle se considérait même comme "responsable" de la fin de leur histoire : "À l'époque je n'étais pas facile et il était plus connu que moi, donc ça me faisait souffrir. Je lui faisais une vie épouvantable. On a la vie qu'on mérite."

De son côté, Laurent Gerra s'est toujours refusé à évoquer cette histoire, même lorsqu'il avait été cuisiné dans Le Divan. "Vous savez moi je tourne des pages, tout ça c'est derrière. Non pas que je renie ou que je n'assume pas, c'est que je passe à autre chose. (...) Je n'ai pas de nostalgie par rapport à ça. Autant je suis passéiste autant là-dessus non", assénait-il en 2018. On sait aujourd'hui que les deux exs ont des rapports cordiaux, se retrouvant parfois sur les tapis rouges ou sur les plateaux de tournage. Lorsque Mathilde Seigner a été arrêtée en état d'ivresse, Laurent Gerra n'avait pas hésité à en faire une blague de mauvais goût. "J'ai trouvé que ça manquait d'élégance. De plus, ce n'était pas très drôle... mais je lui ai dit directement", estimait-elle quelques temps après.