Laurent Gerra comblé : tendre moment avec sa fille Célestine (16 mois), dans les coulisses de l'Olympia

À 53 ans, Laurent Gerra porte plusieurs casquettes au quotidien. D'abord celle d'imitateur de renom, celle de chroniqueur également, lorsqu'il officie sur RTL mais depuis plus d'un an maintenant celle de père de famille. Un tout nouveau rôle dans lequel il y trouve de plus en plus ses marques. Depuis la naissance de son premier enfant, Célestine, en août 2020, l'artiste a déjà tout d'un véritable papa gâteau. Célestine est le fruit de son amour pour la journaliste Christelle Bardet.

Pour preuve, ce mardi 21 décembre 2021, Laurent Gerra s'est produit sur la scène mythique de l'Olympia à Paris où il a joué son dernier spectacle Laurent Gerra : Sans modération, dans lequel revisite certains des ses sketchs cultes. Mais ce soir-là, le célèbre imitateur avait une invitée de choix parmi la foule venue l'acclamer : sa fille. Sur son compte Instagram, le père de famille a ainsi dévoilé un tendre moment durant lequel père et fille se tiennent la main. Et à seulement 1 an, la Célestine marche comme une grande. Elle était adorable dans sa jolie petite robe et avait les oreilles soigneusement protégées d'un casque pour faire face au bruit.