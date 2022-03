Véronique Sanson, Alain Souchon en famille, Carla Bruni... grande soirée à l'Olympia !

Clara Luciani, Carla Bruni, Vincent Delerm... Ils étaient tous à l'Olympia dans un but, lundi 14 mars 2022 : gagner de l'argent pour la Fondation Alzheimer et faire avancer la recherche. Un show assuré par une douzaine d'artistes qui ont partagé duos et chansons iconiques devant un public composé de médecins, de chercheurs et de différents VIP comme Nagui ou Jean-Charles de Castelbajac.

Carla Bruni, habillée en noir, a partagé la scène avec Alain Souchon et son fils Pierre, à la guitare. C'est d'ailleurs ce dernier, très engagé, qui avait organisé et coordonné tout le spectacle pour la bonne cause. L'autre fils d'Alain Souchon, Charles, connu sous le pseudonyme Ours, était également présent et le trio a multiplié les regards de fierté, eux qui chantent très souvent ensemble.

Ils étaient d'ailleurs venus ensemble dans l'émission de Nagui, Taratata & Co, pour faire la promotion de leur spectacle. Les deux frères, qui ont six ans d'écart, en ont profité pour s'amuser tous les deux sur scène. Egalement très engagés, Sandrine Kiberlain et Vincent Delerm ont partagé un superbe duo au piano.

Nolwenn Leroy qui fait également partie de l'association depuis le début, a chanté seule puis a accompagné Pascal Obispo. Et l'un des duos qui a le plus animé la soirée est sans hésitation celui que le chanteur a composé avec l'humoriste Laurent Gerra. On le sait, le papa de la petite Célestine a la voix nécessaire pour être très performant et a enflammé le public !

Enfin, Clara Luciani, habillée en jean et en veste grise, a, elle aussi, posé devant les photographes avant de monter sur scène. Michel Jonasz, Véronique Sanson et Oldelaf étaient également là. Tous les artistes ont fini le show ensemble, acclamés par le public.

Pour rappel, cela fait douze ans que Pierre Souchon s'est associé à la Fondation Alzheimer en montant ce concert qui se déroule chaque année. Il avait même composé une chanson, Vole, qui avait réuni les artistes précédemment cités, ainsi que –M- , son ami Julien Voulzy, avec qui il a commencé la musique ou encore Jeanne Cherhal.