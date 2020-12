Alain Souchon, un père absent pour Pierre et Ours : "Je ne pensais qu'à moi"

A 76 ans, Alain Souchon est un papi comblé. A défaut d'avoir pu être un père présent pour ses deux fils, Pierre et Charles, nés de son mariage avec la discrète Françoise, le chanteur savoure son rôle de grand-père. Une vie de famille épanouie qu'il a évoquée lors d'une nouvelle interview accordée au magazine Paris Match du 3 décembre 2020, à l'occasion de la réédition de son dernier album intitulée Ame fifty-fifties, qui sortira vendredi.

Le chanteur émérite s'est longtemps laissé happer par sa carrière, quitte à délaisser sa vie de famille : "Le rôle de père je ne l'ai pas bien fait. Je n'étais jamais là, j'étais sur les routes, je ne pensais qu'à moi, mes chansons, mon travail. J'avais la tête ailleurs." Malgré un sentiment de culpabilité, pas de regret pour Alain Souchon, qui préférait partir en Bretagne avec son acolyte de toujours, Laurent Voulzy, pour écrire des chansons : "Tout cela s'est fait tout seul. J'avais une maison de disques qui me demandait des albums, Laurent n'était pas toujours disponible. Donc quand il y avait un créneau de huit jours, on fonçait. Si j'ai été un père absent, c'est de la faute de Laurent [rire]. Et puis j'ai même fait du cinéma. Là, je partais carrément trois ou quatre mois."

Aujourd'hui, l'interprète de Foule sentimentale prend davantage de temps pour profiter de ses petits-enfants, tout en suivant de près les carrières de ses fils. "Ours [Charles, NDLR] se débrouille très bien, Pierre ne veut pas être chanteur, il fait des titres dans son coin, pour les uns, pour les autres. Mais surtout, ils sont heureux. Et ils m'ont fait deux petits-enfants dingues. C'est vachement bien d'être grand-père." Bien que son grand âge l'angoisse, Alain Souchon préfère répondre "c'est comme ça" et relativiser en regardant dans le rétro. "J'ai eu de la chance toute ma vie, moi qui vais bientôt avoir 80 ans. Les gens connaissent mes chansons, ils aiment bien mon dernier disque. C'est curieux mais extraordinaire de vivre ça."