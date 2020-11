Alain Souchon : son épouse Françoise veut à tout prix rester dans l'ombre

On ne connaîtrait sûrement pas Alain Souchon sans l'aide providentielle de son épouse, Françoise. Cette étudiante en sciences naturelles est entrée dans sa vie en 1969. À l'époque, il avait 25 ans et personne ne croyait vraiment en sa carrière, sauf elle. "Je lui ai dit des bêtises, des trucs qui l'ont amusée! Elle a trouvé que c'était drôle et elle m'a revu le lendemain. C'est ça qu'elles veulent, les filles : qu'on les amuse! J'ai eu de la chance parce qu'elle est très jolie et très intelligente...", avait-il raconté à La Dépêche.

Après cinquante ans d'amour, Alain Souchon semble toujours être aussi séduit par son épouse. "J'ai eu la chance de ne pas être tombé sur une idiote. Ben oui, c'est une chance. On ne sait jamais, avec les filles : il suffit qu'elles aient de belles petites oreilles et on se laisse embarquer. Françoise a de belles petites oreilles et une grande intelligence. En plus, elle me prépare des haricots à la vapeur, moi qui ne me nourris que de sandwichs et de McDo", racontait-il à l'Express.

Un amour qui dure

une fille qui a fait des études supérieures de biologie, alors que je n'avais pas le bac. Or voir que je lui plaisais, alors que j'étais comme un va-nu-pieds, ça m'a donné du courage", a raconté Alain Souchon à La grande intelligence de Françoise, celle qu'il surnomme sa "Bellette" et son amour indéfectible sont les ingrédients d'une recette qui fonctionne. "Ma femme m'a beaucoup aidé parce que c'est une intellectuelle,", a raconté Alain Souchon à Version Femina , en octobre 2019.