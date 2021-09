Charles Souchon (Ours) - Être le fils d'Alain n'est "pas évident" : "Il m'arrive d'avoir peur..."

La musique coulent dans leurs veines. Tous comme leurs célèbres pères, Julien Voulzy et Charles Souchon font de la musique. L'un sort son premier album solo Alpha, composé avec Matthieu Chedid - il faisait autrefois partie du groupe Les Cherche Midi avec Pierre Souchon. L'autre propose son 4e album, Mitsouko, sous son pseudonyme Ours. Pour le public français, bien sûr, c'est un bonheur de voir que la relève est assurée. Mais la comparaison n'est pas toujours facile à vivre quand on est considéré comme un "enfant de".

Le nouvel opus de Charles Souchon est sorti à la fin du mois d'août 2021. S'il porte son héritage culturel avec fierté, le jeune papa de 40 ans l'affirme : il n'a pas toujours été facile de s'interdire des choses, dont l'utilisation du mot "sentimental". "Ce serait déplacé de dire que c'est difficile, on a beaucoup de chance de faire de la musique, avoue l'artiste dans les colonnes du magazine Version Femina. Ça nous a portés aussi d'être nés dans cette ambiance et, en même temps, c'est vrai que, parfois, ce n'est pas évident. Pour les textes, il m'arrive d'avoir peur, je me demande si ça ressemble trop à ceux de mon père. Il y a un poids, mais rien de grave non plus. On ne va pas se plaindre, ça nous a donné des ailes."

Charles Souchon a composé ses nouveaux titres pendant que sa compagne était enceinte, puis en donnant les premiers biberons à son enfant. S'il a choisi de conserver le pseudo d'Ours, Julien Voulzy, lui, retrouve enfin son identité, en même temps que son indépendance, en quittant la formation qui l'a fait connaître. "Nos pères vont bientôt fêter leurs cinquante ans de carrière, c'est très beau, explique-t-il. Pour Charles et moi, la passion fait que, depuis nos débuts, on y va tête baissée sans se dire que ça va être compliqué à cause de nos patronymes. Je ne vais pas me forcer à faire du hip-hop parce que mon père fait des chansons. Tout est assez naturel." Le résultat de son travail sera prochainement disponible, dès le 24 septembre 2021. Rendez-vous chez vos meilleurs disquaires...

Retrouvez l'interview de Charles Souchon et Julien Voulzy dans le magazine Version Femina du 13 septembre 2021.