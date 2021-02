Laurent Gerra séparé de Virginie Lemoine : les ex sont-ils toujours en contact ?

Au début des années 1990, Laurent Gerra monte à Paris dans l'espoir de débuter une carrière d'humoriste et plus particulièrement d'imitateur à la télévision. Originaire de Lyon, le jeune homme commence à travailler dans l'émission de Pascal Sevran, La Chance aux chansons. Rapidement, Virginie Lemoine , déjà reconnue dans le métier, le repère et va lui offrir un coup de pouce qui va accélérer de manière fulgurante son ascension sur le petit écran.

Interviewé par Michel Drucker dans l'émission Vivement Dimanche, Laurent confiait : "J'étais dans le Vrai-faux journal de Claude Villers, je remplaçais Pascal Brunner de temps en temps, et Virginie était déjà chez Jacques Martin." À la recherche d'un imitateur pour un sketch, Jacques va entendre parler de Laurent... grâce à Virginie. "Julien Courbet avait écrit une parodie sur Gainsbourg, Je suis venu te dire que je m'en vais, c'était à l'époque où les prisons n'étaient pas très sûres, ils venaient chercher les types en hélico et, hop, on s'évadait assez facilement de prison... Et Martin avait dit : "Mais pourquoi t'as écrit ça, personne ne fait Gainsbourg", et Virginie avait dit : "eh bien il y a un jeune imitateur qui arrive de Lyon, je suis sûre qu'il peut le faire..."" se souvient l'humoriste.

Le lien est toujours là

Ensemble, Laurent et Virginie deviennent un tandem phare de la télévision. Dans les émissions Rien à cirer de Laurent Ruquier, Ainsi font, font... de Jacques Martin puis dans Studio Gabriel de Michel Drucker. À la fin des années 1990, Virginie met un terme à sa collaboration avec l'imitateur. Une rupture professionnelle qui s'apparentait également à la fin d'une histoire d'amour. Interviewée par Télé Poche, elle confiait : "J'ai pris la décision d'arrêter car il n'y avait plus de prise de risques. On avait des textes d'une grande efficacité, on faisait rire immédiatement et on le savait. Laurent a été triste mais il m'a laissé partir avec une grande élégance." Interrogée sur sa relation sentimentale avec Laurent, Virginie révélait : "Je préfère ne pas en parler, nous ne l'avons jamais fait. Nous avons eu des années de complicité. Le reste, c'est mon histoire, je ne l'ai jamais portée sur la place publique."

Et même si aujourd'hui, les humoristes semblent ne plus avoir de contacts, ils restent malgré tout en bons termes. "On est toujours très heureux et émus de se voir, mais on ne se croise plus que rarement. J'ai beaucoup de contacts avec ses parents mais, avec lui, non. Même si le lien est toujours là." confie la comédienne de 59 ans.

Depuis, Laurent Gerra est en couple depuis 2010 avec Christelle Bardet avec laquelle il a eu une fille prénommée Célestine née le 24 août 2020. De son côté, Virginie Lemoine est amoureuse du comédien Darius Kehtari.