"Cette lutte devenait trop difficile" : Alexandre Ruiz, dévasté face au décès d'un proche

Pour les fans de football, le nom d'Alexandre Ruiz évoque forcément quelque chose. Le journaliste de 47 ans a longtemps fait le bonheur des suiveurs du championnat de France et du championnat d'Espagne, d'abord au sein du groupe Canal+ et ensuite sur BeIn Sports. Lancé depuis quelques années sur Youtube et sur Twitch, il est connu pour sa voix reconnaissable entre toutes et pour sa pratique courante de l'espagnol. Né à Casablanca, au Maroc, de parents franco-espagnols, il a suivi des études de journalisme à Toulouse avant de débarquer dans la capitale.

S'il se montre en général discret sur sa vie privée, Alexandre Ruiz a tenu à faire une exception le 11 avril dernier, mais malheureusement pour faire une annonce des plus tristes. Connu pour son énergie et sa bonne humeur communicatrice, le journaliste n'avait pas franchement le coeur à rire ces derniers jours et il en a expliqué la raison. L'ancien journaliste d'Europe 1 vient tout juste de perdre son père, comme il l'a annoncé sur son compte Twitter, où il est suivi par près de 600 000 abonnés. "Tu as été, tu es et tu seras ma boussole. Cette lutte devenait trop difficile. Tu es parti aujourd'hui. Repose en paix. Je t'aime papa", écrit-t-il joliment.

Marion Bartoli et Michèle Laroque au soutien d'Alexandre Ruiz

Alexandre Ruiz accompagne ce joli message d'adieu d'une photo d'époque en noir et blanc où il semble que l'on voit son père en arrière-plan en train de le tenir alors qu'il n'était encore qu'un bébé. Une annonce qui a évidemment suscité beaucoup d'émotions chez les abonnés du journaliste, à commencer par l'ancienne championne de tennis, Marion Bartoli. "Toutes mes sincères condoléances à toi et toute ta famille. Courage !", écrit-elle. Michèle Laroque ou encore le chanteur Ycare lui adressent également un joli message de soutien. Le journaliste spécialiste du football espagnol Frédéric Hermel y va également de son message en ces temps difficiles pour son confrère. "Toutes mes condoléances Alex. Je t'embrasse fort", lui écrit-il.