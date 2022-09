Ycare : Son histoire d'amour avec une belle Miss France, longtemps gardée secrète

Ce mercredi 21 septembre, Ycare fête ses 39 ans. Révélé dans Nouvelle Star, l'artiste s'apprête à revenir sur le devant de la scène avec un nouvel album Des millions d'années, à paraître le 14 octobre. Un opus de duos sur lequel il retrouvera son amie de longue date Amel Bent. Toujours très discret et pudique, on ignore tout sur sa vie sentimentale actuelle mais l'on sait qu'il a connu une belle histoire très secrète avec une Miss France. En effet, le chanteur a un temps partagé la vie de Malika Ménard.

En avril 2018, le couple officialisait sur les réseaux sociaux. Les rumeurs enflaient déjà depuis un moment, au sujet de la possible relation entre Malika Ménard et Ycare. De son vrai nom Assane Attyé, Ycare avait alors publié sur Instagram une photo d'eux en train de s'embrasser devant un coucher de soleil. Une photo romantique, accompagnée d'une légende qui en disait long sur ses sentiments. "Définitivement la plus belle moitié de moi... Définitivement toi", avait-il en effet partagé.

Leur relation, Ycare et Malika Ménard ont voulu la garder secrète un long moment avant de l'exposer au grand jour. Cela faisait déjà plus d'un an que les rumeurs laissaient penser qu'ils étaient ensemble. On avait notamment repéré le duo dans les tribunes du Parc des princes, en janvier 2017, et quelques photos postées sur leurs comptes Instagram laissaient penser à un séjour ensemble au Sénégal, pays d'origine d'Ycare. Mais Malika Ménard et son compagnon tenaient visiblement à conserver leur jardin secret.

En paix avec ses ex

Au sujet de sa vie privée, en mars 2017, Malika Ménard, toujours très discrète quand il s'agit de sa vie amoureuse, confiait à Paris Match : "Quant à l'amour, c'est un vaste chantier ! (rires) C'est la chose qui me passionne le plus. Là aussi je suis en train d'essayer de comprendre des choses.". Depuis un long moment déjà l'idylle entre elle et l'ancien candidat de Nouvelle Star est terminée. Jamais rancunière quand il s'agit de ses ex, Malika Ménard lui souhaite probablement le meilleur. "Je suis en paix et en bons termes avec les trois hommes que j'ai aimés dans ma vie. Je leur souhaiterai toujours le meilleur et je les remercie d'avoir traversé ma vie. Je leur dois une partie de ce que je suis aujourd'hui", a-t-elle ainsi confié sur Instagram.