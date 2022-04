Malika Ménard, pas rancunière envers ses ex : "Je leur souhaiterai toujours le meilleur"

L'ex-Miss France Malika Ménard s'est prêtée à une foire aux questions via Instagram dans laquelle la reine de beauté a pu aborder des sujets plus ou moins intimes. La question des ex de la jeune femme est revenue sur la table. Et elle n'a pas manqué de clarifier les choses !

"Tu arrives à rester en contact avec tes ex ?" a, en effet, demandé un internaute à Miss France 2010. "'En contact' plus ou moins régulier... Je suis en paix et en bons termes avec les trois hommes que j'ai aimés dans ma vie. Je leur souhaiterai toujours le meilleur et je les remercie d'avoir traversé ma vie. Je leur dois une partie de ce que je suis aujourd'hui" a expliqué la jeune femme visiblement sans rancunes (voir diaporama).

Mais qui sont les ex dont elle parle ? Il y a tout d'abord le footballeur Benoît Costil (accusé de racisme), qu'elle rencontre à ses 16 ans lorsqu'elle travaille en tant qu'hôtesse au stade de Caen dans sa Normandie. La Miss connaît par la suite une série d'échecs sentimentaux : une relation avec un autre footballeur, Clément Grenier et une autre avec le comédien Michaël Cohen. Puis elle entame une période tumultueuse au bras du chanteur Ycare. En effet, les deux tourtereaux vivent une première histoire entre 2016 et 2017 avant de se séparer pour mieux se retrouver début 2018. Finalement ils se quittent définitivement un an plus tard. Malika a ensuite connu une idylle d'environ 1 an avec le restaurateur marseillais Christophe Juville. Ils se sont séparés à l'été 2021.

Un célibat épanoui

Aujourd'hui, l'ex miss, pour qui le mariage est loin d'être une priorité, vit très bien son célibat. Elle s'est d'ailleurs lancée dans un combat pour sa liberté et son indépendance. Son livre Fuck les complexes en est le symbole : elle refuse qu'on lui dise quoi faire et veut être elle-même. Une chose qu'elle n'a longtemps pas pu faire lors de sa carrière de Miss. "Miss France ne m'a pas créé de complexes, par contre, tu es vachement exigeant avec toi-même et tu mets beaucoup de temps à te défaire de ça. Tu as l'impression d'appartenir à un standard, alors que ce n'est pas le tien. Moi, je n'étais pas apprêtée. On met beaucoup de temps à se défaire et se reconnaître dans le miroir, se familiariser avec soi-même sans maquillage" déclarait-elle dans l'émission Les complexes - entre potes, animée par Ben Névert.