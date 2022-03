Benoît Costil accusé de racisme : le gardien des Bleus va porter plainte, les supporters répliquent !

La situation des Girondins de Bordeaux est particulièrement préoccupante, que ce soit sur ou en dehors du terrain. Bon dernier de Ligue 1, le club historique du championnat de France est au bord du précipice et a de grandes chances de descendre en deuxième division. Une véritable saison cauchemar pour les partenaires de Benoît Costil qui vit de son côté une période particulièrement trouble. Le gardien, souvent appelé par Didier Deschamps en équipe de France, est accusé, de même que l'ancien international Laurent Koscielny, par les Ultramarines, le plus grand groupe de supporters du club, de racisme.

Les supporters ont proféré ces accusations gravissimes à la fin d'un match, puis sur les réseaux sociaux. Des accusations qui viennent d'un ancien et d'un actuel salarié du club très proches de l'équipe première et qui auraient travaillé comme agent de sécurité ou intendant auprès des joueurs. Des témoignages anonymes recueillis par Sud Ouest évoquent des "insultes au caractère raciste clair et de propos dénigrants à destination de plusieurs joueurs de couleur de l'effectif, doublés de plusieurs agissements visant à moquer les origines ou la religion de coéquipiers", de la part de Benoît Costil et Laurent Koscielny

Costil va porter plainte, Koscielny devrait suivre

Les deux accusés ont rapidement démenti toute forme de racisme et d'après les informations de 20 Minutes, l'ex de Malika Ménard a de son côté décidé de porter plainte, même si l'on ne sait pas encore si ce sera pour "dénonciation calomnieuse" ou pour "diffamation". On ne sait pas non plus pour le moment si cette plainte visera les supporters ou une personne en particulier. D'après les informations de nos confrères, Laurent Koscielny a de "très fortes chances" de faire la même chose prochainement.

Les paroles et les gestes de Benoît Costil sont la plus grande offense que le Virage Sud ait connue de la part d'un joueur depuis sa création

De leur côté, les Ultramarines ont publié un communiqué hier dans lequel ils précisent leurs accusations à l'encontre de Benoît Costil. Le groupe de supporters explique que lors du match contre Montpellier dimanche dernier, "il s'est produit un incident de première importance sur la pelouse, où Benoît Costil s'est attaqué de manière éhontée à Anel Ahmedhodžić", indiquent les Ultramarines, avant de poursuivre : "Il faut être clair : les paroles et les gestes de Benoît Costil sont la plus grande offense que le Virage Sud ait connue de la part d'un joueur depuis sa création".