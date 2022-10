"Chiant et imbu de sa personne !" : Un acteur de Plus belle la vie clashé par une star bien connue

Contrairement au résultat rendu à l'antenne, les stars de séries ou de films ne s'entendent pas toujours en coulisses. L'inoubliable Annette de Premiers baisers espère par exemple sans doute ne jamais avoir à retourner avec Anthony Dupray, qui a également été au casting de la sitcom culte de Jean-Luc Azoulay. En 2019, Magalie Madison et l'acteur s'étaient retrouvés sur les planches de théâtre pour la pièce Derniers baisers mais là encore, elle n'en garde pas un très bon souvenir.

Lors d'une interview accordée à Jordan de Luxe pour Télé Loisirs, celle qui a délaissé les plateaux de tournage pour devenir praticienne en ressources sensorielles n'a pas mâché ses mots sur le charmant brun qui a rejoint la série Plus belle la vie en 2021. "Il y en a un avec qui je ne partirai jamais en vacances, c'est avec Anthony Dupray", a-t-elle lâché. Et de partager son expérience : "J'ai déjà joué au théâtre avec lui... Il est chiant, je ne vais pas vous mentir, ce n'était pas au top, l'ambiance. Il est gentil mais je n'ai pas du tout envie d'être avec ce genre de personne. Je pense qu'il est un peu imbu de sa personne mais c'est mon point de vue, je peux me tromper."

Magalie Madison y est également allée de son petit commentaire au sujet de sa co-star à l'époque de Premiers baisers dans les années 1990, à savoir Virginie Desarnauts qui interprétait le rôle de Virginie Girard. Et entre les deux comédiennes, c'était loin d'être l'amour fou. "On n'était pas du tout sur la même planète, elle faisait la cousine de Justine. Sa manière d'être... ça ne prenait pas", a-t-elle tenté d'expliquer. Et d'ajouter : "Dans ses comportements, il y avait des trucs qui ne me plaisaient pas, elle avait les dents qui rayent le parquet". Comprenez qu'elle était prête à tout pour arriver à ses fins selon Magalie Madison.

Virginie Desarnauts a en tout cas réussi à se construire une belle carrière d'actrice après Premiers baisers en enchaînant avec Les Années Fac et Les Vacances de l'amour. Elle a également été vue dans Joséphine Ange Gardien, Section de recherches ou encore Comme une image, d'Agnès Jaoui.