Magalie Madison (Premiers baisers) voit des morts : "Ce n'est pas toujours très rassurant"

Elle a longtemps mis son don de côté. Magalie Madison est née avec la capacité de voir des gens décédés, comme elle l'a confié à un documentaire de TFX sur le sujet. Se considérant elle-même comme "chamane", l'interprète d'Annette dans la série Premiers baisers reçoit ainsi de nombreuses prémonitions.

"Depuis que je suis petite, je vois des gens qui sont morts, qui viennent me parler, qui me donnent des messages pour d'autres. Je savais quel prof serait là ou serait absent, donc je ne faisais que les devoirs qui étaient nécessaires", se souvient l'actrice. Ce genre de vision peut s'avérer terrifiante pour une enfant. Malheureusement il n'y a pas d'interrupteur lorsqu'il s'agit de parler aux morts.

"Quand on voit des morts qui viennent nous parler, ce n'est pas toujours très rassurant quand on est petit. Surtout qu'on a l'impression, quand on en parle, qu'on n'est pas vraiment écouté. On a l'impression que les adultes ou que les personnes qui nous entourent, ne nous croient pas, ne valident pas ou sont effrayés (...) Pour ce qui est des entités ou des guides ou des anges... on les appellera comme on veut, ou une énergie qui vient... Des fois c'est là, des fois c'est pas là... Souvent, quand ça vient, c'est qu'il y a une bonne raison. Ça peut être un message pour la journée. Ça peut être pour me prévenir aussi de choses... Des fois c'est pas toujours très gai", développe Magalie Madison.

L'actrice est même parvenue à apprendre en avance un décès dans la famille de son homme. "Quand tu entends ça au réveil, t'es pas forcément très bien. Puis quelques heures après, mon compagnon a eu un coup de téléphone. Il y a quelqu'un dans son entourage qui venait de décéder. J'avais l'info", raconte la comédienne, qu'on verrait bien ouvrir son propre cabinet de voyance.