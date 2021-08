Michael Jackson : Une femme dit être mariée à son fantôme...

Le 25 juin dernier, les fans de Michael Jackson ont commémoré le 12e anniversaire de sa mort. La vie privée et la sexualité du défunt roi de la pop reste une source de fascination. Son fantôme serait marié à une femme, qui a raconté leur relation en détails.

Cette femme s'appelle Kathleen Lucille Roberts. Elle est artiste et médium, et affirme être la réincarnation de Marilyn Monroe. Kathleen serait également l'épouse du fantôme de Michael Jackson. Elle a détaillé leur relation dans un article publié l'année dernière, sur la plateforme Longevity.

"Michael reste avec moi tout le temps, il vient donc aux toilettes avec moi et surnomme ces instants spéciaux de connexion de 'produits de toilette'. Il me parle beaucoup, ce qui n'est pas quelque chose auquel je m'attendais de l'homme timide que j'ai vu pendant des années à la télé et donc j'étais fan, explique Kathleen. Il habite toujours en moi. Il aime donc manger à travers moi. Il adore les cookies. Il jure beaucoup plus que ce à quoi je m'attendais quand j'étais fan."

"Il n'aime pas qu'on le touche, ajoute-t-elle. Il m'effraie avec des visions d'araignée ou de cadavres si j'essaye de l'embrasser ou d'être physiquement romantique. Il est très autoritaire et soulève les défauts et erreurs que je commets. J'imagine qu'il tient ça de son père [et ancien manager Joe Jackson, mort le 27 juin 2018, NDLR], j'essaye donc de passer outre parce que je l'aime et que je ne suis pas parfaite non plus." Dans son article, l'épouse spirituelle de l'interprète de Thriller affirme également que la famille Jackson est informée de leur histoire d'amour.

De son vivant, Michael Jackson a été marié deux fois, à Lisa Marie Presley, la fille d'Elvis Presley (entre 1994 et 1996), puis à Debbie Rowe, de 1996 à 1999). Michael était également très proche de Brooke Shields et a voulu l'épouser.

Il a eu trois enfants, Michael Jr (dit Prince), Paris et Prince Michael II, aujourd'hui âgés de 24, 23 et 19 ans. Les deux premiers sont nés de l'union du chanteur avec Debbie Rowe. Le plus jeune est venu au monde grâce à une mère porteuse.