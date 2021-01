Michael Jackson : Quand Brooke Shields refusait sa demande en mariage

Plus de 10 ans après sa mort, Michael Jackson fascine toujours des milliards d'admirateurs à travers le monde. Sa vie amoureuse et sexuelle suscite également leur curiosité. Le défunt roi de la pop aimait les femmes, s'était marié à deux reprises et aurait pu épouser une troisième femme. Brooke Shields a en effet refusé sa demande...

Du fait de leur célébrité, Michael Jackson et Brooke Shields ont tenté de vivre leur histoire le plus discrètement possible. L'actrice et mannequin aujourd'hui âgée de 55 ans en avait 13 quand ils se sont rencontrés, et lui 20. Elle a décrit leur relation dans ses mémoires, There Was a Little Girl, parues en 2014.

"À partir du moment où l'on s'est rencontrés, nous avons vu quelque chose l'un dans l'autre. Nous nous sentions en sécurité. À deux, nous nous sentions comme imperméables à la folie qui nous entourait. Nous rigolions de la stupidité des gens et nous regardions des films tout en mangeant des bonbons, écrit Brooke Shields. Bien sûr, nous nous aimions, mais il n'y a jamais rien eu de romantique entre nous. J'étais du style à dire 'Oh, s'il te plaît arrête ton char'. Il agissait comme un gamin qui demande [des faveurs amoureuses]. Personne ne lui disait comment faire et je pense qu'il était tout simplement terrifié. Il était terrifié et juvénile en un sens. Il appréhendait beaucoup."

Tu n'as pas besoin de m'épouser...

Quelques années avant la sortie de son autobiographie, dans une interview accordée à Rolling Stone, Brooke Shields a révélé que Michael Jackson l'avait demandée en mariage et lui avait proposé d'adopter. "Je répondais, 'Je suis à toi pour le restant de tes jours, tu n'as pas besoin de m'épouser, je vais aller vivre ma vie, me marier et avoir mes enfants, et tu m'auras toujours'".

Son désir d'adoption, Michael Jackson ne l'a pas réalisé. Il a eu 3 enfants, Michael Jr (dit "Prince"), Paris et Prince Michael II, dit "Blanket" (23, 22 et 11 ans), les deux premiers nés de son union à Debbie Rowe et le cadet, conçu par insémination artificielle.

De son côté, Brooke Shields a épousé l'ex-tennisman Andre Agassi puis le scénariste Chris Henchy. Toujours mariée à ce dernier, elle est maman de deux filles, Rowan et Grier.