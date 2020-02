Brooke Shields : Maman stylée avec son mari et leurs deux adolescentes

Brooke Shields aura 55 ans au mois de mai, mais elle a conservé l'éclat de ses années de mannequin ! Elle a brillé lors d'une avant-première, ce mardi 18 février 2020, à New York. L'actrice et top model a apporté son soutien à son mari réalisateur, avec leurs deux filles, les adolescentes Rowan et Grier.

C'est au cinéma AMC Lincoln Square, à New York, que l'événement a eu lieu. Mardi, le film Impractical Jokers (dérivé de la série du même nom), réalisé par Chris Henchy, a été projeté en avant-première. Brooke Shields s'y est rendue et a regardé la comédie avant le grand public.

Brooke Shields a assisté à cette avant-première. Elle était accompagnée de leurs deux filles, que Chris Henchy a rejointes sur le tapis rouge pour une charmante photo de famille. Ainsi, Rowan et Grier, âgés de 16 et 13 ans, ont posé auprès de leurs parents.

L'actrice Jaimie Alexander, Paula Abdul (qui apparaît dans le film), le mannequin Kelly Bensimon et l'acteur Kellan Lutz ont également profité de cette soirée cinéma. Impractical Jokers: The Movie suit les Impractical Jokers Brian Quinn, James Murray, Sal Vulcano et Joe Gatto, relevant une série de challenges en caméra cachée à cause d'un incident survenu au lycée, en 1992.

Impractical Jokers: The Movie sortira aux États-Unis ce vendredi 21 février 2020.