Brooke Shields, 54 ans, bombe solaire en tout petit maillot de bain

Brooke Shields, le secret de sa beauté

Sur les réseaux sociaux, Brooke Shields n'est pas avare en squats et autres mouvements sportifs. Et pourtant, pour elle, il n'y a aucun secret. "Tout est une question d'équilibre, précise-t-elle à propos de sa routine. Il n'y a pas une manière précise d'être fit et de se sentir bien. Il faut vraiment trouver ce qui fonctionne pour vous. J'essaye toujours de boire beaucoup d'eau, de bien dormir et d'adopter un mode de vie actif et sain." Comédienne avant tout, Brooke Shileds enchaîne les épisodes de séries, apparaissant notamment dans Jane the virgin, Mr. Pickles, The Middle ou encore New York, unité spéciale. Prochainement, elle sera à l'affiche de la comédie mexicaine Las píldovar de mi novio. La retraite à 54 ans ? Très peu pour elle, donc.