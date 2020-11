Magalie Madison (Annette dans Premiers baisers) : Grosse tête et "petits craquages" financiers

Il est loin le temps où ses couettes, ses lunettes et sa voix fluette illuminaient la télévision. Difficile, quand on voit Magalie Madison, de ne pas penser à l'iconique Annette, à Premiers baisers ni à la série Les années fac. Son personnage était si haut en couleurs qu'il a valu à son interprète tous les louanges possibles et inimaginables dans les années 1990. Et à un si jeune âge, il était difficile de gérer cette notoriété folle de manière parfaite, comme elle l'a rappelé sur France 2 le vendredi 6 novembre 2020, sur le plateau de Ça commence aujourd'hui auprès de Camille Raymond. "J'ai tout dépensé, a-t-elle avoué. Il y a une période où je dirais que j'ai un peu perdu la notion de l'argent, parce que quand on en gagne plutôt beaucoup, alors qu'on est jeune, ce n'est pas forcément évident. Je n'ai pas non plus fait n'importe quoi mais quand même, il y a eu des petits craquages. Et puis il y a ce côté où on est invité partout, on nous met beaucoup sur un piédestal. Les choses nous sont dues alors que ce n'est pas la réalité. Il y a eu un petit moment de flottement..." Cette notoriété soudaine a fait qu'elle a pris la grosse tête, mais juste un temps, avant de retrouver ses esprits grâce à ses proches.

Je ne me voyais pas continuer en n' ayant pas envie d'y aller

Magalie Madison est si différente d'Annette, en apparence comme en personnalité, qu'elle est parvenue à trouver le recul nécessaire pour survivre. Heureusement, elle était entourée d'une bande d'amis, loin des plateaux de tournage, et des membres de sa famille qui ont su la faire redescendre sur terre. C'est donc en toute quiétude qu'elle a décidé d'abandonner les productions AB, en âme et conscience, après avoir percé les tympans des téléspectateurs pendant plus de cinq ans. "J'en avais marre, a expliqué la comédienne de 47 ans. Je considère ce métier avec beaucoup de passion et je ne me voyais pas continuer en n' ayant pas envie d'y aller. J'ai arrêté, je n'avais absolument aucun plan de carrière derrière. J'étais un peu impulsive. Et je me suis occupée de moi, j'ai voyagé, j'ai réfléchi."

Annette forever

On ne peut pas dire qu'elle a totalement abandonné Annette, ni ses grands copains de la cafétéria. Actrice, chanteuse, Magalie Madison a accepté de retrouver les joies de son adolescence à plusieurs reprises. Lors de quelques apparitions dans Les Mystères de l'amour - dont quelques-unes relativement coquinettes avec Monsieur Girard - et plus récemment, en 2019, au théâtre ! Sous la direction de Franck Le Hen, elle s'est replongée dans un décor d'époque, au côté d'Anthony Dupray, pour se jouer de leur gloire d'antan dans Dernier baisers. On espère, pourtant, qu'il ne s'agissait pas de ses ultimes étreintes labélisées AB Productions...