"Coups de poing, de pied et de sac..." : ce que la compagne de Raphaël Dupond-Moretti a dit aux gendarmes

Raphaël Dupond-Moretti, le fils du ministre de la Justice, a été mis en examen pour des soupçons de "violences conjugales" après avoir été mis en garde à vue le 27 janvier 2023 à Courchevel, en Savoie, selon les informations de BFMTV. Le fils d'Éric Dupond-Moretti a été entendu par un juge samedi soir 28 janvier puis a été placé sous contrôle judiciaire et remis en liberté. L'enquête a été confiée au parquet d'Albertville.

L'affaire a éclaté quand une voisine du couple a alerté les autorités, entendant des éclats de voix laissant penser à des violences conjugales. "Quand ceux-ci sont arrivés, Raphaël Dupond-Moretti avait quitté les lieux et sa compagne s'était réfugiée chez la voisine. Elle a assuré aux gendarmes avoir reçu des coups de poing, de pied et de sac", indique BFMTV. L'homme s'est ensuite rendu de son plein gré à la gendarmerie de Courchevel avant d'être placé en garde à vue vendredi matin.

Ministre mais aussi père et citoyen

Une situation difficile en tant que père et ministre de la Justice pour Eric Dupond-Moretti. "En tant que père je suis dévasté, j'ai une pensée pour la victime, chaque violence quelle qu'elle soit est intolérable", avait réagi l'avocat et homme politique de 61 ans. "En tant que ministre je n'ai cessé de lutter contre les violences faites aux femmes et que pour que leur parole soit prise en compte. En tant que citoyen je demande à ce qu'on respecte ma vie familiale", avait poursuivi le père de Raphaël et Clément, qu'il a eus avec son ex-femme Hélène, une ancienne jurée rencontrée lors d'un procès d'assises.

Depuis 2021, il est pacsé avec la chanteuse canadienne Isabelle Boulay. À présent, la justice fait son travail mais sans le regard de son ministre. Eric Dupond-Moretti s'est écarté du dossier au regard de ses liens avec le présumé coupable, a indiqué l'entourage du ténor du barreau à BFMTV.

Raphaël Dupond-Moretti reste présumé innocents des faits qui lui sont reprochés jusqu'à la clôture de l'affaire.