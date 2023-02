"Déplorable !" : Shanna Kress et Jonathan Matijas prêts à déménager, leur choix de destination lointaine fait jaser !

Début janvier 2023, Shanna Kress et Jonathan Matijas ont eu la peur de leur vie. Tout comme de nombreux autres candidats de télé-réalité avant eux, ils ont été cambriolés. "Pillés dans (leur) intimité" et peu aidés par la police, les amoureux a décidé de radicalement changer de vie et de déménager à l'étranger. Mais alors que tout le monde s'attendait à ce que les anciens candidats des Marseillais partent eux aussi à Dubaï, ces derniers ont créé la surprise en annonçant leur choix de destination dans une vidéo postée sur YouTube ce dimanche 19 février 2023.

Pour la nouvelle vie de Shanna Kress et Jonathan Matijas, ce sera donc l'Indonésie et plus précisément Bali ! Un choix évident pour la maman de Loüka qui a déjà fait de nombreux voyages là-bas. "La première destination que j'ai kiffée dans ma vie c'est Miami. C'est pour ça que j'ai habité là-bas. Et c'est vrai que Bali, c'était une de mes destinations coup de coeur aussi parce que déjà les gens... Le partage avec les gens, il est incroyable. Donc du coup mon amour, il va partir pendant une semaine. Il va aller là-bas avec la personne qui travaille avec nous. Le but est que mon amour aille voir comment ça se passe. Est-ce que ça lui plaît déjà ? Parce que moi, je sais que ça m'avait plu de ouf...", a-t-elle expliqué avant de préciser qu'ils ont l'intention de faire construire une maison là-bas.

Des fans dubitatifs et inquiets

Si Shanna Kress s'attendait à des réactions enthousiastes de la part de ses abonnés, elle s'est bien trompée... En effet, dans les commentaires, certains ont critiqué ce choix et d'autres, particulièrement inquiets, ont tenu à mettre en garde les jeunes parents. "Bali ce n'est franchement pas la destination pour y vivre avec un petit en bas âge. Pour des vacances c'est top mais pour y vivre... le système de santé est déplorable, l'éducation moyenne... et la pollution n'en parlons pas !", peut-on lire.

Pollution, insécurité, agressions, vols, criminalité... Leurs abonnés ont été très nombreux à évoquer selon eux les nombreux problèmes qui se posent là-bas. "Très mauvais choix de destination. L'Indonésie n'est pas un pays sûr. (...) Il ne faut pas comparer le ressenti lors d'un séjour vacancier et la vie au quotidien", "Renseignez vous sur le taux de criminalité, c'est loin d'être tout beau tout rose", peut-on également lire. Certains abonnés enfin, ont également relevé la grande distance avec la France, imposant ainsi à la famille près de 17h d'avion pour venir voir le couple... D'autres en revanche ont apprécié l'idée du jeune couple.