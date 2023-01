"Des gens très prétentieux et pas très sympathiques" : Christophe Beaugrand "malheureux" à Canal +, il balance

"J'ai été très malheureux à Canal +", débute-il. "Cela ne correspondait pas à ce que j'imaginais", poursuit-il avant de développer et d'argumenter son propos. "Je me suis éclaté la première année avec Bruce Toussaint, même si parfois c'était un peu compliqué. Il y avait une envie éditoriale de faire des choses qui ne me correspondaient pas nécessairement. On me disait grosso modo que j'étais trop TF1. J'avais des goûts trop populaires."

Foot et porno, les origines de Canal

"Au bout d'un moment, ça m'a gonflé. J'ai trouvé ça trop prétentieux et pas très gentil de manière générale. Ce ne sont pas des gens très gentils. Très prétentieux et pas très sympathiques", dit-il avant d'expliquer qu'il a du faire face à des réflexions sur sa sexualité, lui qui est marié à son compagnon Ghislain Gerin depuis le 28 juillet 2018 . "Les seules réflexions qu'on ma faites sur mon homosexualité en télévision, ça a été à Canal. J'avais fait des vannes, des allusions à ça à l'antenne, explique-t-il. À l'époque, le rédacteur en chef de l'émission m'avait dit : 'Je n'ai plus envie que tu parles de ça parce que tu vas passer pour la folle de service' Ça m'a surpris. Jamais dans le groupe TF1 auparavant on ne m'avait fait une quelconque réflexion à ce sujet".

Une discrimination dont il a été victime qu'il explique par l'ADN historique de la chaîne cryptée. "Ça reste quand même une chaîne d'hétéros bourrins qui aiment le foot et les pornos du samedi soir. Canal, c'est un peu né sur un malentendu. (...) Il y a eu d'autres choses bien sûr, heureusement. Mais la base c'était quand même ça et on a un peu oublié", conclut Christophe Beaugrand, qui peut aujourd'hui se réjouir de poursuivre sa carrière dans un groupe télévisuel qui lui correspond bien mieux.