Christophe Beaugrand marié à Ghislain : leur histoire "pas faite pour durer", révélations sur leur rencontre

Depuis une dizaine d'années, Christophe Beaugrand est en couple avec Ghislain Gerin. Pourtant, le présentateur du groupe TF1 - qui était l'un des candidats de Mask Singer 2022 - et l'homme qu'il a épousé le 28 juillet 2018 ne pensait pas que leur histoire allait durer comme ils l'avaient confié en octobre 2021 dans Ca commence aujourd'hui, sur France 2.

A l'époque, Christophe Beaugrand et Ghislain Gerin ont fait le déplacement dans l'émission de Faustine Bollaert pour un numéro consacré aux couples homosexuels qui se sont battus pour devenir pères. Un sujet qu'ils connaissent sur le bout des doigts puisque grâce à une GPA (Gestation pour autrui) aux Etats-Unis, ils ont eu le bonheur d'accueillir leur fils Valentin (2 ans et demi). Un combat qu'ils ont évoqué dans le livre Fils à papa(s) aux éditions Plon.

Mais avant de parler de leurs démarches pour devenir pères, Christophe Beaugrand et son cher et tendre ont fait quelques révélations sur leur début de relation. L'occasion de découvrir qu'ls se sont rencontrés chez des amis communs. "Mais ce n'était pas fait pour durer. On a appris à se connaître au fur et à mesure", a expliqué Ghislain Gerin en riant. Faustine Bollaert a donc souligné, au cas où certains n'auraient pas compris, qu'il s'agissait d'un "one-night stand" (à traduire par : "un coup d'un soir"). "On a fait connaissance un peu plus tard", a donc subtilement confirmé Christophe Beaugrand. Il a ensuite confié qu'à l'époque, il ne pensait pas du tout se lancer dans une relation sérieuse. "J'étais à un moment de ma vie où j'avais été en couple avec quelqu'un depuis très longtemps et j'étais célibataire depuis cinq ou six ans. J'essayais de rencontrer, ça ne marchait pas et j'avais un peu fait une croix dessus. C'est à ce moment-là que Ghislain est arrivé, il parait que c'est souvent comme ça que ça se passe", a-t-il précisé. Une histoire digne d'un film romantique donc pour le membre des Grosses Têtes (RTL) qui avait été grillé par Laurent Ruquier dans Mask Singer.