"Du sang s'échappe de sa tête" : Vincent Lagaf' responsable d'un grave accident qui a failli tuer un célèbre comédien

Le 23 mars dernier, Vincent Lagaf' a publié son livre autobiographique intitulé Je m'appelais Franck et paru aux éditions XO. Un titre qui est une référence direct au premier prénom qui lui avait été attribué avant de se faire abandonner à la naissance. Il raconte donc naturellement dans cet ouvrage sa jeunesse difficile mais aussi son parcours à la télévision. Car Vincent Lagaf' a longtemps connu le succès en présentant des émissions très populaires, comme Le Bigdil ou encore Le Juste Prix.

Ce dernier jeu, il l'a animé de 2009 à 2015. Et dans l'idée de toujours se renouveler, il révèle dans son livre être une fois allé "trop loin". "J'ai failli tuer mon pote", ajoute-t-il juste après. Et d'expliquer qu'il s'agissait de Gérard Vives, alors chargé d'annoncer les candidats, de présenter les cadeaux et de donner les prix. "Je ne sais pas si tu te souviens, il avait son stand dans le public au-dessus de l'entrée des candidats. Ce jour-là, on décide que je vais aller le chercher avec le bras d'une pelle mécanique au milieu du public. Ne me demande d'où nous est venue cette idée parce que je te l'accord, c'était vraiment une idée de con en soi. De plus, on a répété trop vite dans les coulisses", reconnaît Vincent Lagaf', ajoutant que tout cela était sa "faute".

Gérard est propulsé, tombe très lourdement sur les cervicales et perd instantanément connaissance

"J'arrive avec la pelle sur le plateau, je déplie le bras, j'attrape le harnais avec le godet de le pelle et je le ramène sur le plateau. Je déplie le bras au maximum, je le soulève de 2 mètres, et je mets une petite secousse pour le ballotter un peu. Mais quand le bras est déplié, le mouvement est décuplé et le câble serré par les mâchoires des godets se met à glisser. Gérard est propulsé, tombe très lourdement sur les cervicales et perd instantanément connaissance. Du sang commence à s'échapper de sa tête et là, je comprends que c'est grave", détaille l'animateur.

Les équipes du Juste Prix sont alors très réactives : le public est évacué et Gérard Vives immédiatement pris en charge. "Je me précipite sur lui, je le mets en PLS et les secours viennent le chercher pour l'emmener au plus vite afin de déterminer l'ampleur des dégâts", se souvient Vincent Lagaf'. Heureusement, plus de peur que de mal car l'ancienne star des Filles d'à côté "s'en sort avec une légère fracture des cervicales". Pour l'animateur en revanche, cet épisode qui aurait pu être tragique est compliqué à oublier. "C'est difficile à vivre, le fait d'abîmer son pote, son copain de jeu. Je m'en suis voulu très longtemps", a-t-il confié.

S'il a fini par récupérer son rôle après cet accident, Gérard Vives quittera Le Juste en Prix en 2012. "Il n'avait plus d'imagination pour se renouveler dans la déconnade et il préférait s'arrêter avant de décevoir le public", a expliqué Vincent Lagaf'.