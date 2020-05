Gérard Vives : Son rôle dans "Les filles d'à côté" aurait pu tuer sa carrière

Réceptionniste aux mimiques très féminines dans la série Les Filles d'à côté, Gérard Vives est revenu sur ce rôle emblématique sur France 2. Invité dans l'émission Ça commence aujourd'hui le 22 mai 2020, l'acteur de 57 ans a fait de troublantes révélations face à l'animatrice Faustine Bollaert.

Croyant être appelé pour être simple figurant, Gérard a raconté son casting et cette idée qui lui a permis de se démarquer face aux autres candidats présents. "Quand j'ai fait le casting, je me suis mis à faire un petit peu comme ça (reproduisant des manières très féminines ndlr). Et donc j'ai fait ça voila, je ne sais pas trop pourquoi", a-t-il partagé. Des mimiques qui lui ont permis d'être repéré par le producteur de la série : "Jean-Luc Azoulay, producteur de l'époque, ça l'a intéressé et puis je pensais que j'arrivais pour être figurant et en fait j'avais pas compris que c'était ce personnage là."

Après avoir décroché le poste, Gérard Vives a dû faire face à plusieurs remarques qui auraient pu l'effrayer. Alors qu'il n'en était qu'au tout début de sa carrière en 1993, de nombreux acteurs l'ont mis en garde à propos de ce rôle qui aurait pu, selon eux, ruiner sa carrière. Certains lui disant par exemple : "T'es vachement efféminé, pour ta carrière c'est mauvais" ou encore "Tu fais du sitcom, t'es culturiste et en plus tu fais efféminé, t'es mort toi". Des propos auxquels Gérard n'a pas prêté attention à l'époque, ce dont il se félicite aujourd'hui. Et pour cause, ce rôle a été celui qui a véritablement lancé sa carrière à la télévision. "Les gens se sont dit 'bah lui c'est un comédien'. Et de fait ça s'est enchaîné", a-t-il déclaré. Un comédien qui a su jouer de (tous) ses charmes pour séduire les téléspectateurs et qui est très vite devenu une figure emblématique de la série.