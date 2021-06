Gérard Vivès présente son fils, très charmant et très chevelu

C'est l'une des icônes de la télévision des années 90. Dans le rôle du responsable de la salle de sport très maniéré dans la série Les filles d'à côté, Gérard Vivès a amusé les français pendant plusieurs années. Un rôle qui lui colle à la peau, même si l'acteur de 58 ans a continué sa carrière en participant à plusieurs films et séries télévisées par la suite. Revenu sur le devant de la scène grâce à sa participation à Danse avec les stars en 2012 puis à l'animation de l'émission Splash, aux côtés d'Estelle Denis et Julie Taton par la suite, mais il est surtout le grand gagnant de la dernière saison de Je suis une célébrité, sortez-moi de là ! en 2019. En tout cas une chose est sûre, l'ancienne star d'AB Productions est un homme actif.

Il l'est également sur les réseaux sociaux puisqu'il comptabilise 31 500 abonnés sur sa page Instagram où il se présente comme un "comédien, animateur, auteur et bricoleur". Dans sa dernière publication datée du 18 juin, Gérard Vivès a réalisé une courte vidéo promotionnelle pour une célèbre marque de shampoing et il s'y dévoile aux côtés de son fils, Baptiste. Un jeune homme au physique avantageux

Une belle complicité entre les deux

Beau gosse aux cheveux longs et aux yeux clairs, Baptiste Vivès n'est pas franchement le portrait craché de son père, mais il n'en reste pas moins très charmant. Dans cette vidéo, le père et le fils échangent sur la relation qu'ils entretiennent avec leurs cheveux, mais pas que. Baptiste évoque notamment l'une de ses idoles, un célèbre acteur américain. "Brad Pitt. Notamment dans Ocean's Eleven quand il mange. On est tous moche quand on mange mais lui non. Il est très très beau quand il mange et ça m'a toujours impressionné", raconte le jeune homme. Visiblement très complice avec son père, Baptiste révèle même que ce dernier est à l'origine de sa nouvelle coupe de cheveux.