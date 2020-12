Gérard Vivès : Sa nouvelle vie de château loin des projecteurs

Gérard Vivès vit désormais une vie loin des feux des projecteurs. Ici Paris a interrogé l'homme de 58 ans, l'occasion de découvrir sa nouvelle vie de château.

C'est dans les années 90 que Gérard Vivès a été révélé au grand public grâce à la série de AB Productions Les Filles d'à côté. Il y incarnait un réceptionniste d'une salle de sport et avait marqué les esprits avec sa tenue moulante et ses muscles d'acier. Il a également été l'acolyte de Vincent Lagaf' dans Le Juste prix et a vu la mort de près lors d'un tournage. Mais il y a sept ans, le gagnant de Je suis une célébrité, sortez-moi de là (2019) a tout plaqué pour s'acheter un château dans la Nièvre. Une bâtisse qui a été construite en 1875 par un russe qui a fait fortune comme le précisent nos confrères.

Elle est située sur la commune de Garchizy et Gérard Vivès se souvient comme si c'était hier du jour où il a visité le château, le 13 juillet 2013. Conquis, il a fait une proposition d'achat deux jours plus tard, une offre qui a été acceptée. "Ce domaine, situé dans un parc de 17 hectares était un ancien centre d'aide par le travail. Il disposait de grands ateliers dans les dépendances. L'idéal pour faire de l'événementiel. Mon idée était vraiment de l'ouvrir à Monsieur et Madame tout le monde, de créer du lien social, de faire plaisir aux autres", a-t-il confié. Un rêve devenu réalité puisqu'il a déjà accueilli plusieurs éditions du Salon du jeu vidéo, une exposition d'art contemporain et un marché médiéval où des chevaliers en costumes ont fait le show.

"Ici il y a une vraie convivialité, une nature magnifique et tout ça à deux heures de Paris. J'ai d'ailleurs des cousins qui cherchent à venir s'installer dans le coin, car ici, on ne connaît pas les embouteillages", a poursuivi Gérard Vivès, pas peu fier de son petit coin de paradis. Il admet toutefois qu'il est en travaux 24h/24h car son château demande beaucoup de travail. Sur son compte Instagram, il partage d'ailleurs ses aventures avec ses abonnés. Mais ce job à temps plein, il n'est pas près de le lâcher.