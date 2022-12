"Elle se fout un peu de moi !" : Anne-Claire Coudray cash sur une drôle d'habitude qu'a prise sa fille Amalya

A 45 ans, Anne-Claire Coudray mène une vie tranquille avec son compagnon Nicolas Vix qu'elle a rencontré "sur le tard" comme elle l'avait expliqué dans L'Instant De Luxe sur Non Stop People au mois de juin dernier. Une rencontre qui est tombée à point nommé pour la journaliste de TF1. "Nicolas est mon compagnon depuis quelques années. On s'est rencontrés, on avait déjà tous les deux, je ne dirais pas un certain âge, mais moi j'étais proche de la quarantaine et lui de la cinquantaine. C'est vrai que c'est très agréable de construire un couple quand on a déjà nos personnalités et nos espaces de liberté. Qu'on sait ce qu'on veut, mais aussi ce qu'on ne veut pas. (...) Il m'apporte de l'amour, de la bienveillance... Et puis il m'apporte aussi le fait de me faire redescendre un petit peu de ce monde qui est très très très envahissant. Le journalisme c'est un métier qui vous prend plus que le temps que vous avez à lui consacrer. Et quand je rentre à la maison, c'est bien de parler d'autre chose !", déclarait-elle.

Ensemble, ils ont fini par avoir une fille, Amalya née en 2015. Et cette dernière fait de son côté difficilement oublier à sa mère son métier de présentatrice du journal du week-end de la Une. En effet, invitée de l'émission On refait la télé sur RTL, Anne-Claire Coudray a révélé avoir le droit à de belles imitations de sa part. "Elle se fout un peu de moi en fait", a-t-elle même lâché avec amusement. Et de préciser : "Elle me caricature : 'Madame, Monsieur bonsoir ! Il est 20h !'"