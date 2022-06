Anne-Claire Coudray : Confidences sur son compagnon, père de sa fille Amalya

Avec professionnalisme et passion, Anne-Claire Coudray anime la soirée électorale du second tour des législatives sur TF1. La présentatrice du journal télévisé ne craint pas les débats enflammés, notamment avec des invités politiques très virulents comme peuvent l'être Rachida Dati et Clémentine Autain. Hors caméra, la journaliste de 45 ans mène une vie tranquille avec son compagnon Nicolas Vix et leur fille Amalya, qui fêtera au mois de juillet ses 7 ans. Mais qui est l'homme qui a su conquérir la star de l'info ?

Paris Match révélait des paroles d'Anne-Claire Coudray sur le type d'homme qu'elle cherchait dans son édition de 2015 : "J'attends d'un homme qu'il me stimule et me surprenne en même temps. Je ne lui demande surtout pas d'être mon meilleur ami. Chacun doit rester pour l'autre un mystère qu'on a envie de découvrir tous les jours." Un challenge que Nicolas Vix a réussi à relever.

Puis, c'est au micro de L'Instant De Luxe sur Non Stop People que la présentatrice du JT était revenu plus en détails sur son couple : "Nicolas est mon compagnon depuis quelques années. On s'est rencontrés, on avait déjà tous les deux, je ne dirais pas un certain âge, mais moi j'étais proche de la quarantaine et lui de la cinquantaine. C'est vrai que c'est très agréable de construire un couple quand on a déjà nos personnalités et nos espaces de liberté. Qu'on sait ce qu'on veut, mais aussi ce qu'on ne veut pas. (...) Il m'apporte de l'amour, de la bienveillance... Et puis il m'apporte aussi le fait de me faire redescendre un petit peu de ce monde qui est très très très envahissant. Le journalisme c'est un métier qui vous prend plus que le temps que vous avez à lui consacrer. Et quand je rentre à la maison, c'est bien de parler d'autre chose !"

Agé de 55 ans, Nicolas Vix a été formé à l'école supérieure de commerce de Dijon. Puis, il a démarré sa carrière professionnelle au sein de l'entreprise Procter & Gamble (1999). Devenu directeur des ventes Grands comptes chez Adidas (2000), il a fondé en 2007, le jeune entrepreneur fonde son entreprise: Weeplay, une société spécialisée dans la fabrication et la commercialisation d'habillement et d'accessoires sportifs sous licence.