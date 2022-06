Clémentine Autain : Son improbable carrière de chanteuse stoppée par son père

À l'occasion de la sortie de son ouvrage, Assemblées (éditions Grasset), et invitée des plateaux télévisés dans le cadre des législatives, Clémentine Autain a répondu aux questions du magazine Closer. Dans les pages du magazine, la politique chevronnée revient notamment sur son autre carrière, celle de chanteuse qu'elle a menée étant enfant. En effet, elle a chanté pour la troupe Abbacadabra qui reprenait des tubes d'Abba. Une voie qu'elle a décidé de ne pas poursuivre...

Quand Closer lui demande si elle a bien arrêté sa vie de chanteuse parce que son père, chanteur également, lui a dit qu'elle chantait faux, Clémentine Autain acquiesce : "C'est vrai, mais maintenant, il me dit que je chante juste ! Je ne regrette pas du tout une carrière artistique. J'aime la politique, c'est une passion." En effet, la femme politique de 49 ans est la fille du chanteur Yvan Dautin. Inspirée par la carrière de son père, elle a souhaité suivre ses pas et s'est donc mise à reprendre des chansons du groupe ABBA sur les plateaux de télévision en compagnie de Frida, Daniel Balavoine ou Plastic Bertrand ! Méconnue, cette carrière lui a toutefois permis d'enchaîner les disques, concerts et même un feuilleton dont on peut avoir un aperçu dans notre player.

Toutefois, si sa carrière de jeune chanteuse a été délaissée quand elle était ado, un autre événement va marquer à jamais sa jeunesse : quand elle est âgée de 12 ans, sa mère, la comédienne Dominique Laffin se suicide à 33 ans. Un drame qu'elle a abordé dans son livre Dites-lui que je l'aime, publié en 2019. Elle revient sur ce douloureux sujet pour Closer : "J'ai développé très tôt le sens de la responsabilité. Je me suis construite à l'opposé de mon modèle maternel, en essayant d'être une maman sécurisante pour mes enfants." Clémentine Autain est mère de deux enfants, dont le père est Mikaël Garnier-Lavalley, coauteur du livre Salauds de jeunes ! sorti en 2005, conseiller de la ministre des Sports Valérie Fourneyron, nommé en 2014. Elle se présente dans son interview comme maman d'une famille recomposée de quatre enfants. Son mari, enseignant en Seine-Saint-Denis, est un militant Insoumis.

Retrouvez l'intégralité de l'interview dans le magazine Closer du 17 juin 2022