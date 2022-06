Brigitte Macron très chic en tailleur gris perle pour aller voter avec Emmanuel sous la pluie !

Retour à la politique nationale. Après être allé constaté les dégâts de la guerre en Ukraine, Emmanuel Macron remet la tête dans les affaires du pays. Ce dimanche 19 juin 2022 se tient le second tour des élections législatives. Alors qu'Ensemble !, la coalition de la majorité présidentielle, a fait jeu égal avec la Nupes, coalition des partis de gauche, au premier tour, l'enjeu du jour est important...

Après deux jours de canicule, la pluie s'est abattue sur une partie du pays. Ce dimanche, Emmanuel Macron a pris la direction du Touquet, son lieu de vote habituel, pour aller glisser son bulletin dans l'urne. Le président, sous bonne garde, s'est offert un petit bain de foule malgré les gouttes d'eau, accompagnée de sa femme, la première dame Brigitte Macron. Cette dernière, protégée par un immense parapluie, était très chic dans son tailleur gris perle sur un chemisier blanc à col façon mao. Le couple a voté aux alentours de 13 heures. Après quoi, Brigitte et Emmanuel Macron sont retournés saluer des partisans et des curieux qui attendaient à l'extérieur, sous la pluie.

Alors qu'une partie du pays était toujours confrontée à une vague de chaleur inédite, le taux de participation, pour la France métropolitaine, s'élevait à 18,99% à 12H00 selon le ministère de l'Intérieur, en très légère progression (0,56%) par rapport au premier tour il y a une semaine mais aussi par rapport au second tour en 2017, où elle atteignait 17,75%. Plus de 48 millions de Français sont appelés aux urnes pour ce second tour où la coalition présidentielle espère décrocher une nouvelle majorité absolue - il faut 289 députés sur 577 - mais qui lui est loin d'être acquise selon les sondages, vu la percée attendue de la gauche unie sous la bannière de la Nupes.

La journée s'annonce tendue dans le camp présidentiel, sachant qu'une membre du gouvernement a d'ores et déjà été battue : Justine Benin, secrétaire d'Etat à la Mer. Elle a été battue dans la 2e circonscription de Guadeloupe avec 41,35 % des voix derrière Christian Baptiste (DVG), soutenu par la Nupes, élu avec 58,65 %.