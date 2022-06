Brigitte Macron impeccable en beige : sortie scrutée au Touquet avec Emmanuel Macron, pour les législatives

Comme à chacune de leur venue officielle au Touquet, Brigitte et Emmanuel Macron étaient particulièrement attendus par les badauds. Nombreux sont ceux qui avaient fait le déplacement pour apercevoir le chef de l'Etat et son épouse, échanger quelques mots et des poignées de mains, photos pour les plus chanceux. Le tout bien évidemment sous la très haute sécurité du couple présidentiel, accompagné de plusieurs gardes du corps.

Quel taux de participation ?

A midi, la participation s'est établie à 18,43%? un chiffre en baisse de 0,8 point par rapport à 2017 où elle s'établissait à 19,24%, et de 2,5 points des élections législatives de 2012 à la même heure (21,06%). Elle est aussi en nette baisse par rapport au premier tour de la présidentielle 2022 à la même heure (25,48%), mais largement supérieure à celle des élections départementales et régionales de 2021 (12,22%).

L'abstention massive redoutée - au-delà de 50% sans doute des plus de 48 millions d'électeurs - pourrait arbitrer le match par procuration entre le chef de l'Etat fraîchement réélu et Jean-luc Mélenchon, troisième homme de la présidentielle, désormais patron de la gauche, tandis qu'à l'extrême droite, le RN de Marine Le Pen affiche des ambitions mesurées. L'alliance de gauche Nupes (LFI, PCF, PS et EELV) se présente au coude à coude dans les intentions de vote avec Ensemble!, coalition macroniste de LREM/Renaissance, du MoDem et d'Horizons.

Mais au second tour dimanche 19 juin, les réserves de voix pourraient faire défaut à la Nupes pour aller chercher la victoire, à moins d'une mobilisation forte des abstentionnistes du premier tour.