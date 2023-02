"Et bon anniversaire hein..." : Laurie Delhostal fête ses 43 ans à l'hôpital et partage une photo déchirante

C'est un long combat dans lequel s'est engagée Laurie Delhostal depuis qu'elle a annoncé publiquement sur les réseaux sociaux qu'elle était atteinte d'un cancer. "Il y a un mois tout juste on m'a dit : 'vous avez un cancer' (...) J'ai découvert les IRM, Pet Scan, le Pac. Plein de médicaments pour ne pas vomir. Le bonnet de water-polo glacé pendant la chimio", avait-elle écrit pour annoncer la nouvelle. Une bataille qu'elle livre avec son compagnon, Pierre Rabadan, ainsi que sa fille, Anne-Rose, avec laquelle elle passe beaucoup de temps.

Si elle fait preuve d'un mental à toute épreuve, Laurie Delhostal affronte aussi des moments de lassitude, surtout face aux lourds traitements qu'elle doit subir chaque semaine. Le 21 février, elle donnait d'ailleurs quelques astuces pour passer le temps pendant les séances interminables qu'elle doit subir quotidiennement. "J'ai une méthode désormais pour arriver à tenir dans la machine : je me force à répéter des listes pour occuper mon esprit. Aujourd'hui, c'était les 20 derniers entraîneurs du PSG... (dans le bon ordre hein)", explique-t-elle, preuve qu'elle compte s'accrocher jusqu'au bout et guérir de son cancer.

Son anniversaire, un jour pas comme les autres et pourtant...

Ce 24 février est un jour pas comme les autres pour la journaliste, puisqu'elle fête ses 43 ans et malheureusement, il n'y a pas de répit pour les traitements face à la maladie. Sur son compte Instagram, où elle est suivie par plus de 20 000 abonnés et où elle partage régulièrement des nouvelles sur son quotidien, Laurie Delhostal a publié une photo déchirante dans sa story (qui est à retrouver dans le diaporama). Sur le cliché, on peut voir une porte d'hôpital qui mène vers le service d'oncologie, soit l'endroit spécialisé pour le traitement des cancers. "Et bon anniversaire hein", écrit la journaliste avec autodérision en cette journée si spéciale.

Une image déchirante et qui montre bien le quotidien très compliqué de Laurie Delhostal depuis près de quatre mois désormais.