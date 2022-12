Laurie Delhostal atteinte d'un cancer : son "kiff du jour" en famille, un cliché rassurant

Sous le choc, elle a ainsi confié avoir arrêté la télé "de suite". "Plus trop envie de rire dedans. Peur que mes cheveux tombent d'un coup pendant une pub. Tout le monde m'a dit " t'es une battante ". Résultat, la moitié du personnel soignant de Paris m'a vue pleurer. Bon j'ai fait du fractionné après ma première chimio. Pour voir. Pour l'instant je n'ai vomi sur personne et j'ai tous mes cheveux. Normalement on ne raconte pas ça à tout le monde, mais la vie n'est plus tout à fait normale. Je ne sais pas s'il faut le dire, mais je ne sais pas pourquoi il ne faudrait pas le dire. Je n'ai pas spécialement envie d'en parler, mais j'avais envie de parler", avait-elle également écrit, à travers des mots très touchants et sincères.