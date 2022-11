Laurie Delhostal atteinte d'un cancer : Denis Brogniart, Valérie Bègue, les stars au chevet de la journaliste

C'est une nouvelle qui est tombée comme un coup de massue lundi 28 novembre au matin. Sans que personne ne soit au courant de rien, la journaliste Laurie Delhostal, absente des plateaux de télévision depuis quelque temps, a fait une annonce terrible. Sur son compte Instagram, celle qui est en couple depuis de longues années avec l'ancien rugbyman Pierre Rabadan a dévoilé la maladie qu'elle combat depuis des semaines. "Il y a un mois tout juste on m'a dit : 'vous avez un cancer'", lâche-t-elle, avant de décrire un peu son quotidien : "J'ai découvert les IRM, Pet Scan, le Pac. Plein de médicaments pour ne pas vomir. Le bonnet de water-polo glacé pendant la chimio".

Une terrible nouvelle qui a bien évidemment soulevé l'émotion de ses proches dans les commentaires. La journaliste de 42 ans a travaillé pour plusieurs médias très connus, à commencer par Canal+, avant d'être sur La chaîne L'Équipe et Prime Video ces derniers temps. L'occasion pour elle de croiser et de se lier d'amitié avec de nombreuses personnalités du monde du showbiz, à commencer par l'animateur de Koh Lanta, Denis Brogniart. "Pensées chère Laurie. Force à toi", écrit-il, tandis que l'acteur Paul Belmondo a choisi d'envoyer une série d'emojis en soutien à la journaliste spécialisée dans le sport.

Mouloud Achour, Constance Jablonski et Marie Portolano très touchés

Ils sont très nombreux à lui avoir laissé des messages ou encore des emojis pour la soutenir dans son combat. Les journalistes Marie Portolano et Isabelle Ithurburu en tête, tout comme Hervé Mathoux ou Karim Bennani. L'ancienne Miss France Valérie Bègue y est allée d'un : "Force et courage", tandis que le couple formé par Constance Jablonski et Matthias Dandois semble lui aussi très proche de la journaliste. Le célèbre animateur de Clique, Mouloud Achour et l'ancien footballeur Rio Mavuba viennent s'ajouter à ce concert de messages tous plus bienveillants les uns que les autres.

L'un des plus beaux messages provient certainement de Marion Jollès, la femme du pilote Romain Grosjean, qui a su trouver des mots touchants pour exprimer sa tristesse. "Mettre un coeur sur ton post me paraît indécent. Et pourtant... C'est tout ce que j'ai envie de t'envoyer en ce moment. Toute mon affection, et toute ma force. Ton message est à la hauteur de ta bravoure... Je suis avec toi, fort fort fort", écrit-elle pleine d'émotion.