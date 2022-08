Marion Jollès romantique : magnifique message à Romain Grosjean, après un mois loin de lui

Comme dit l'adage, loin des yeux, loin du coeur, mais pour Marion Jollès et Romain Grosjean, ce n'est pas vraiment ce qu'il s'est passé. Les deux tourtereaux forment un couple soudé depuis de très nombreuses années et leur mariage a maintenant plus de dix ans. Une longévité qu'ils doivent à cet amour inconditionnel qu'ils partagent et malgré les épreuves de la vie, ils ont su rester soudés, notamment après le terrible accident qui a failli coûter la vie au pilote. Véritable miraculé, le sportif de 36 ans s'en est sorti avec seulement quelques blessures superficielles et depuis, il a quitté la compétition la plus prestigieuse du sport automobile pour vivre son rêve américain.

Avec sa femme et leurs trois enfants, ils sont partis vivre en Floride et plus précisément à Miami, où la petite famille s'est installée après plusieurs années du côté de Genève, en Suisse. Un changement de vie radical, mais qui plaît visiblement beaucoup aux amoureux, qui en profitent pour découvrir toutes les richesses de ce pays hors-norme. Néanmoins, Marion Jollès a décidé de retourner en Europe au cours du dernier mois pour revoir sa famille et ses amis en France. Un voyage qui aura duré en tout et pour tout un mois, loin de Romain Grosjean et les retrouvailles ont été belles.

Après un mois passé en France, merveilleux, mais loin de lui, c'est donc vrai. Tu es mon pays Romain

"Cette idée, maintes fois éculée, qu'une personne pouvait être un pays ; un port d'attache où l'on aimerait revenir... Je l'ai toujours trouvée poétique, une fois époussetée de sa mièvrerie. Eh bien! Après un mois passé en France, merveilleux, mais loin de lui, c'est donc vrai. Tu es mon pays Romain", écrit Marion Jollès sur une publication Instagram mise en ligne avant-hier. Elle l'accompagne d'un beau selfie du couple devant l'océan dans leur nouvelle ville préférée, comme elle le précise : "Toi, et un peu Miami quand même ... Parce que le décor derrière nous n'est pas trop mal", conclut-elle son beau message d'amour.