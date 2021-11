Romain Grosjean dévoile son impressionnante cicatrice à la main après l'opération

C'est bientôt la fin d'une bien longue histoire pour Romain Grosjean. Le pilote franco-suisse continue de ressentir les effets de son terrible accident survenu lors du Grand Prix de Bahreïn en novembre 2020, mais il est tout récemment passé sur le billard pour tenter d'atténuer les effets indésirables. Si l'on regarde bien, le sportif de 35 ans est un véritable miraculé à la vue de la violence du crash. Sa monoplace a été littéralement coupée en deux et le mari de Marion Jollès s'est retrouvé dans un cockpit en flammes. Il s'en tire finalement avec une main bien meurtrie et c'est pour cela qu'il était à l'hôpital la semaine dernière.

Comme il l'a expliqué dans les médias, Romain Grosjean a subi une opération assez bénigne qui consistait à faire une greffe de peau pour recouvrir sa main gauche, brûlée pendant l'accident. Dix jours après, il vient de poster quelques photos pour montrer le résultat et il est pour le moins impressionnant ! Sur une publication mise en ligne hier, le père de trois enfants se montre taquin avec 1,6 millions d'abonnés sur Instagram en leur adressant un vilain doigt d'honneur. Mais rassurez-vous, il s'explique en commentaire : "Désolé, mais il s'agit d'un bon doigt d'honneur et je suis trop fier pour le cacher".

Il donne des précisions sur l'opération

Sur la photo, on voit Romain Grosjean tout sourire avec sa main bandée et son majeur sur lequel on peut voir une longue et impressionnante cicatrice. Une photo qui a fait réagir ses fans puisque la publication a été likée plus de 115 000 fois en moins de 24 heures. Le pilote qui vit désormais aux États-Unis a ajouté d'autres clichés en story où l'on voit encore mieux sa cicatrice. "Tellement cool", écrit-il sur la première, avant d'expliquer plus en détail son opération. Sur la seconde photo, il montre son poignet où se trouve également une belle cicatrice. "Et c'est ici que la peau a été prélevée pour ma greffe", explique-t-il.