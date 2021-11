Romain Grosjean de nouveau opéré : bientôt une "nouvelle main" !

C'est un accident qui est resté dans toutes les mémoires tant la violence du choc a été brutale et soudaine. Sorti vivant d'un crash qui aurait dû lui coûter la vie,Romain Grosjean est ce qu'on appelle un miraculé. En novembre 2020, alors qu'il s'apprête à quitter la Formule 1, le pilote franco-suisse de 35 anspercute de plein fouet un mur de sécurité lors du Grand Prix de Bahreïn. Après s'être extirpé de son cockpit en flammes, ce dernier s'en tire quasiment indemne, mais avec de sévères brûlures au niveau des mains.

Marqué par des cicatrices assez visibles sur ses mains, Romain Grosjean s'est confié il y a quelques jours sur une opération qu'il devait subir ce mardi sur sa main gauche, pour rendre la douleur plus supportable. Une greffe de peau était prévue pour recouvrir la zone brûlée et lui faire retrouver ses sensations, lui qui est désormais engagé en Indycar, la compétition automobile la plus populaire aux États-Unis. Visiblement, l'opération s'est déroulée à merveille !

C'est le champion lui-même qui vient de l'annoncer sur son compte Instagram. Dans une publication postée hier soir, le compagnon de Marion Jollès a rassuré ses fans. "L'opération de chirurgie s'est bien déroulée", écrit-il pour accompagner une photo de lui tout sourire avec le pouce gauche levé, toujours dans sa blouse d'hôpital. Une photo prise avant l'opération bien entendu.