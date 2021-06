Romain Grosjean et Marion Jollès : le couple se chamaille... à cause de l'Euro

"Voilà ce qui arrive quand on épouse un Franco-Suisse ! Au lendemain de notre anniversaire de mariage...", a ajouté Marion Jolles Grosjean. L'équipe de France a perdu aux tirs au but (5-4). Elle était pourtant revenue au score (1-1), avait pris l'avantage (2-1) puis fait le break (3-1) avant les 90 minutes règlementaires grâce à Karim Benzema et Paul Pogba. Les Suisses ont réduit l'écart (3-2) puis égalisé (3-3) juste avant le temps additionnel.

Cette élimination n'a pas pour autant gâché l'anniversaire de mariage des Grosjean. Romain et Marion ont commémoré leurs noces de faïence (correspondant à 9 ans de mariage) dimanche 27 juin 2021. À cette occasion, Marion Jolles Grosjean a posté sur Instagram une photo de la cérémonie et commenté : "Évidemment, @grosjeanromain... Même 9 ans plus tard, ma réponse serait toujours oui".