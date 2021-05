Marion Jollès-Grosjean enceinte : joli souvenir pour les 6 ans de son fils Simon

Une très belle déclaration d'amour que la jeune femme de 39 ans conclut par une phrase rhétorique : "La famille. Quoi de plus fort et de plus beau au monde ?". Après les pleurs et l'angoisse, place à la joie et au bonheur pour la jeune femme, qui a déjà averti son champion de mari qu'il devait désormais se montrer plus prudent sur les pistes de course.

Cette main que j'aime tant, qui porte de nouveau l'alliance de notre mariage

En plus de cette très belle publication, Marion Jollès a publié une photo très marquante pour rappeler la dangerosité du métier de Romain Grosjean. Un cliché où l'on voit simplement la main gauche du sportif tenir le trophée obtenu suite à sa deuxième place au Grand Prix d'Indianapolis. Sur cette photo, on aperçoit parfaitement les séquelles laissées par le terrible accident qu'il a subi, puisqu'une large partie de sa main est marquée par les cicatrices des brûlures. "Cette main que j'aime tant, qui porte de nouveau l'alliance de notre mariage. Cette main qui s'accroche ici à un trophée tellement mérité!!!", a écrit Marion Jollès, dans un message très émouvant pour rappeler à quel point la vie peut parfois tenir à un fil.