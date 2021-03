Marion Jollès-Grosjean sur son mari Romain : "Il est conscient qu'il doit rester en vie pour ses enfants"

C'était le 29 novembre 2020 au Grand Prix automobile de Bahreïn. Dès le premier tour, la vie de Romain Grosjean a failli changer à jamais. En sortant de piste, le pilote de 34 ans percute le rail de sécurité à pleine vitesse. Sa voiture se brise en deux et le cockpit s'enflamme très rapidement. Tout le monde pense alors au pire, mais miracle, le pilote en sort presque indemne.

Un épisode traumatisant pour sa femme, Marion Jollès-Grosjean, avec qui il est marié depuis 2012. "Entre l'impact et le moment où l'on voit Romain vivant, j'ai vécu les 2 min 43 les plus longues de mon existence. J'ai tout de suite fait sortir mes enfants de la pièce. Heureusement, ils n'ont pas compris que c'était leur papa dans la voiture", confie la mère de Sacha (2013), Simon (2015) et Camille (2017), dans Télé 7 jours.